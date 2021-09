FM 2021 partage quelques statistiques sur Steam, où il recense 1,1 million de joueurs

PC Édition Standard → 20,98 € au lieu de 54,99 €, soit 62 % de réduction.



La sortie du nouvel épisode de la licenceest de plus en plus proche, puisque nous sommes à environ deux mois de son lancement, qui a en général lieu au mois de novembre. Nous devrions d'ailleurs avoir les premières informations officielles d'ici quelques semaines, pour le plus grand plaisir de la communauté, qui est de plus en plus importante.En témoigne par exemple le chiffre de 33 millions de copies vendues depuis sa création , dont un million en un mois et demi pour. Quelques mois plus tard, Sports Interactive dévoile de nouvelles statistiques, davantage axées sur le jeu en lui-même. Ainsi, au total,. Si 8 millions de saisons ont été terminées, 379 365 entraîneurs n'ont pas su atteindre leurs objectifs et ont connu un licenciement (parfois sévère, avouons-le).Côté tactique, il semblerait que les entraîneurs en herbe aiment le style « Gegenpress » qui est le plus utilisé par les joueurs sur Steam, dans une formation somme toute basique qu'est celle du 4-2-3-1, permettant à la fois d'être solide défensivement, mais aussi d'apporter du nombre en attaque.Sachant que cette année. En attendant la sortie du prochain opus, vous pouvez toujours vous plonger dansà moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur :