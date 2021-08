FM 2021 : Sega attaqué par Manchester United à cause de Football Manager

Manchester United and Sega have agreed a settlement to amicably resolve their trade mark dispute relating to Football Manager. Both parties are pleased to resolve this matter to their mutual satisfaction. pic.twitter.com/OQXeY7nMXP — Football Manager (@FootballManager) August 6, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

C'est, en charge du développement du titre,. La raison de cette plainte ?Cette nouvelle a vraisemblablement étonné au sein des bureaux de Sega et pour cause. Comme le souligne les avocats de l'entreprise japonaise, Football Manager « ne fait qu'une référence légitime à l'équipe de football de Manchester United dans un contexte footballistique ». De plus, ces derniers soulignent que la licence Football Manager, et son prédécesseur Championship Manager, utilisent l'image du club de la même manière depuis 1992, « sans jamais avoir reçu la moindre remarque du plaintif ». Mais alors que reproche Manchester United à Sega et son Football Manager ?Les avocats de Manchester United ont déclaré que, ce qui selon eux « priverait le propriétaire de la licence du droit de voir le blason du club licencié ». Le club pointe ici du doigt les logos simplifiés automatiquement et aléatoirement générés par le jeu à chaque début de partie. Le club estime que « les consommateurs s'attendent à voir l'emblème du club à côté du nom de Manchester United, et le fait de ne pouvoir compléter cette attente mène à un mauvais usage de l'image de marque ».Sega a répondu en accusant Manchester United de concurrence déloyale, considérant qu’empêcher Football Manager d'utiliser le nom de Mancherster United « était une entrave abusive au droit de liberté d'expression en restreignant l'utilisation du mot "Manchester United" pour se référer à un jeu PC ». Il est intéressant de rappeler qu'en 2019, Manchester United a signé un contrat avec Konami permettant au club de voir apparaître le stade d'Old Trafford, mais aussi des légendes vivantes du club telles que David Beckham ou encore de permettre à Scott McTominay d'être l'ambassadeur de PES 2020.L'équipe juridique du studio a souligné que« et de nombreux avis positifs dans la presse et sur les réseaux sociaux avaient donnés par ces derniers ». De plus, les équipes de recruteurs ont à de nombreuses reprises contacté les développeurs de FM pour accéder aux bases de données du jeu à des fins de recrutement et d'analyses de données. Pour bien enfoncer le clou, l'entraîneur de Man United,, a dans le passé, parlé ouvertement de son intérêt pour le jeu , non seulement quand il était joueur, mais aussi en qualité d'entraineur afin de travailler ses tactiques.Finalement,. Dorénavantdans les titres de la licence Football Manager.