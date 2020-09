Où précommander FM 2021 ?

Instant Gaming vous le propose actuellement pour la somme de 37,98 €

Football Manager 2021 ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Football Manager 2021 France

Alors quesortira finalement à la fin du mois de novembre, soit environ deux semaines plus tard que d'habitude, il est d'ores et déjà possible de le précommander, pour en profiter dès sa sortie, voire plus tôt grâce à quelques jours d'accès anticipé selon l'endroit où vous le précommandez. En effet, tous les joueurs le précommandant sur un site partenaire profiteront de deux semaines d'accès anticipé (notez que la date précise de la sortie n'a pas encore été révélée), mais aussi d'une remise de 10 % sur le jeu, à condition d'opter pour une version numérique.est disponible sur de nombreux sites en précommande, mais prenez-garde, si vous souhaitez bénéficier des 10 % et surtout de l'accès anticipé d'une quinzaine de jours, il faut l'acheter sur un site agréé par SEGA. Même si une liste est disponible ici , vous pouvez le récupérer sur trois sites officiels :Les précommandes de FM 2021 arriveront également assez rapidement sur Amazon.Si vous souhaitez faire encore plus d'économies, sachez que notre partenairesur la plateforme Steam, cependant, l'accès anticipé ne sera pas disponible puisque le jeu vous sera livré à son lancement.Pour ce qui est des versions Touch, pour les appareils mobiles et la Nintendo Switch, ainsi que la version Xbox One et Xbox Series X/S, les précommandes ne sont pas encore ouvertes.arrivera, pour rappel, dès le 24 novembre, sur toutes les plateformes citées ci-dessus, à savoir PC (Steam et Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et les appareils iOS et Android.