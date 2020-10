FM 2021 : Les nouveautés teasées en vidéo

Football Manager 2021 ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Football Manager 2021 France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Officialisé à la fin du mois de septembre,, quelques semaines plus tard que ces dernières années, à cause de la pandémie mondiale. Si, lors de son annonce, aucune information sur les nouveautés n'avait été partagée, nous en avons appris un peu plus par le biais d'une petite vidéo, publiée sur les réseaux sociaux du jeu.Ainsi, il semblerait que, notamment en pouvant organiser des réunions de recrutement avec le staff, afin de cibler plus facilement les postes qui ont besoin d'être renforcés. La partie média, avec les questions des journalistes, sera également revue, mais la chose qui intéresse le plus les joueurs, bien évidemment, est la partie tactique, qui devrait être encore plus perfectionnée.Les plus attentifs auront remarqué que, afin de vous donner un indice sur le réalisme de vos joueurs et votre santé offensive et défensive. De plus en plus utilisés dans le football moderne, les xG feront donc leur arrivée dans FM 2021 . Les détails sur les nouveautés sont encore assez minces,. Sports Interactive nous en dira plus dans les semaines à venir, en détaillant les nouveautés.Pour rappel,, sur PC (Steam et Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et les appareils iOS et Android. Les versions ne seront pas les mêmes en fonction de la plateforme, comme chaque année. Si vous souhaitez le précommander, un guide est disponible ici