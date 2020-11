FM 2021 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs

Note - NOM Prénom - Âge - Club - Valeur

85+ - Futur potentiel Ballon d'Or .

- . 81+ - Futur joueur de classe mondiale.

80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Gardiens





89 - GASPARINI Manuel - 18 ans - Udinese - 0,07 M

- - 18 ans - Udinese - 0,07 M 89 - ITURBE Alejandro - 16 ans - A. Madrid - 0,008 M

- - 16 ans - A. Madrid - 0,008 M 88 - MESLIER Illan - 20 ans - Leeds - 18,4 M

- - 20 ans - Leeds - 18,4 M 88 - BAZUNU Gavin - 18 ans - Rochdale - 0,1 M

- - 18 ans - Rochdale - 0,1 M 88 - RUSSO Alessandro - 19 ans - Entella - 0,1 M

- - 19 ans - Entella - 0,1 M 87 - GÓMEZ Francisco - 16 ans - Racing Club - 0,5 M

- - 16 ans - Racing Club - 0,5 M 87 - OWUSU-ODURO Rome-Jayden - 16 ans - AZ - 0,02 M

- - 16 ans - AZ - 0,02 M Plus de gardiens de but

Défenseurs





Défenseurs centraux

91 - DE LIGT Matthijs - 20 ans - Zebre - 35 M

- - 20 ans - Zebre - 35 M 88 - GVARDIOL Josko - 18 ans - Dinamo - 0,9 M

- - 18 ans - Dinamo - 0,9 M 87 - KUMBULLA Marash - 20 ans - Roma - 5 M

- - 20 ans - Roma - 5 M 87 - TODIBO Jean-Clair - 20 ans - SLB - 4,9 M

- - 20 ans - SLB - 4,9 M 85 - PÉREZ Nehuén - 20 ans - Granada - 4 M

- - 20 ans - Granada - 4 M 84 - AMPADU Ethan - 19 ans - Sheff Utd - 8,1 M

- 19 ans - Sheff Utd - 8,1 M 84 - ØSTIGÅRD Leo - 20 ans - Coventry - 3,9 M

- 20 ans - Coventry - 3,9 M Plus de défenseurs centraux

Défenseurs gauches

90 - DE LA VÍBORA David - 17 ans - R. Madrid - 0,007 M

- - 17 ans - R. Madrid - 0,007 M 89 - AÏT-NOURI Rayan - 19 ans - Wolves - 2,2 M

- - 19 ans - Wolves - 2,2 M 88 - WILLIAMS Brandon - 19 ans - Man Utd - 19,7 M

- - 19 ans - Man Utd - 19,7 M 86 - MENDES Nuno - 18 ans - Sporting - 4,5 M

- - 18 ans - Sporting - 4,5 M 85 - WIJNDAL Owen - 20 ans - AZ - 2,8 M

- - 20 ans - AZ - 2,8 M 85 - CALAFIORI Riccardo - 18 ans - Roma - 0,1 M

- - 18 ans - Roma - 0,1 M 84 - MIRANDA Juan - 20 ans - Real Hispalis - 0,8 M

- 20 ans - Real Hispalis - 0,8 M Plus de défenseurs gauches

Défenseurs droits

87 - AARONS Max - 20 ans - Norwich - 14,9 M

- - 20 ans - Norwich - 14,9 M 85 - JAMES Reece - 20 ans - Chelsea - 25,6 M

- - 20 ans - Chelsea - 25,6 M 84 - KALULU Pierre - 20 ans - Milan - 0,1 M

- 20 ans - Milan - 0,1 M 83 - VÍCTOR GÓMEZ - 20 ans - Mirandés - 0,3 M

- 20 ans - Mirandés - 0,3 M 82 - LAIRD Ethan - 18 ans - Man Utd - 4,3 M

- 18 ans - Man Utd - 4,3 M 82 - ESTEVES Tomás - 18 ans - Reading - 0,3 M

- 18 ans - Reading - 0,3 M 82 - PINHEIRO Rodrigo - 17 ans - FCP - 0,01 M

- 17 ans - FCP - 0,01 M Plus de défenseurs droits

Milieux





Milieux défensifs centraux

87 - TONALI Sandro - 20 ans - Milan - 10,4 M

- - 20 ans - Milan - 10,4 M 87 - UGARTE Manuel - 19 ans - Fénix - 1,2 M

- - 19 ans - Fénix - 1,2 M 86 - LUÍS Florentino - 20 ans - AS Monaco - 6,7 M

- - 20 ans - AS Monaco - 6,7 M 86 - ROVELLA Nicolò - 18 ans - Genoa - 0,7 M

- - 18 ans - Genoa - 0,7 M 85 - KANA Marco - 17 ans - Anderlecht - 0,1 M

- - 17 ans - Anderlecht - 0,1 M 85 - LÜTKE-FRIE Dennis - 17 ans - Borussia Dortmund - 0,01 M

- - 17 ans - Borussia Dortmund - 0,01 M 83 - SKIPP Oliver - 19 ans - Norwich - 7,5 M

- 19 ans - Norwich - 7,5 M Plus de milieux défensifs centraux

Milieux centraux

89 - GRAVENBERCH Ryan - 18 ans - Ajax - 1,6 M

- - 18 ans - Ajax - 1,6 M 88 - FERREIRA Vítor - 20 ans - Wolves - 1 M

- - 20 ans - Wolves - 1 M 88 - ILAIX MORIBA - 17 ans - Barcelona - 0,1 M

- - 17 ans - Barcelona - 0,1 M 88 - GAVI - 15 ans - Barcelona - 0,04 M

- - 15 ans - Barcelona - 0,04 M 87 - ELMAS Eljif - 20 ans - Napoli - 7,5 M

- - 20 ans - Napoli - 7,5 M 87 - GÓMEZ Sergio - 19 ans - Huesca - 0,8 M

- - 19 ans - Huesca - 0,8 M 87 - DWOMOH Pierre - 16 ans - KRC Genk - 0,1 M

- - 16 ans - KRC Genk - 0,1 M Plus de milieux centraux

Milieux offensifs centraux

96 - FÉLIX João - 20 ans - A. Madrid - 37,4 M

- - 20 ans - A. Madrid - 37,4 M 96 - PEDRI - 17 ans - Barcelona - 7,6 M

- - 17 ans - Barcelona - 7,6 M 92 - FODEN Phil - 20 ans - Man City - 34,5 M

- - 20 ans - Man City - 34,5 M 92 - VIEIRA Fábio - 20 ans - FCP - 1,6 M

- - 20 ans - FCP - 1,6 M 91 - ÜNÜVAR Naci - 17 ans - Ajax - 0,1 M

- - 17 ans - Ajax - 0,1 M 91 - NASCIMENTO Diogo - 17 ans - SLB - 0,01 M

- - 17 ans - SLB - 0,01 M 90 - KULUSEVSKI Dejan - 20 ans - Zebre - 22,6 M

- - 20 ans - Zebre - 22,6 M Plus de milieux offensifs centraux

Attaquants





Ailiers gauches

93 - SANCHO Jadon - 20 ans - Borussia Dortmund - 33,1 M

- - 20 ans - Borussia Dortmund - 33,1 M 92 - JONES Curtis - 19 ans - Liverpool - 7,3 M

- - 19 ans - Liverpool - 7,3 M 90 - HUDSON-ODOI Callum - 19 ans - Chelsea - 25,9 M

- - 19 ans - Chelsea - 25,9 M 90 - SERRANO Nico - 17 ans - A. Bilbao - 0,06 M

- - 17 ans - A. Bilbao - 0,06 M 88 - FATI Ansu - 17 ans - Barcelona - 21,2 M

- - 17 ans - Barcelona - 21,2 M 88 - CUÉLLAR Jaume - 18 ans - SPAL - 0,2 M

- - 18 ans - SPAL - 0,2 M 88 - CHERKI Rayan - 16 ans - OL - 0,2 M

- - 16 ans - OL - 0,2 M Plus d'ailiers gauches

Ailiers droits

91 - VIGNATO Emanuel - 19 ans - Bologna - 0,7 M

- - 19 ans - Bologna - 0,7 M 90 - TRINCÃO Francisco - 20 ans - Barcelona - 6,5 M

- - 20 ans - Barcelona - 6,5 M 88 - ANTONY - 20 ans - Ajax - 6,8 M

- - 20 ans - Ajax - 6,8 M 88 - RODRYGO - 19 ans - R. Madrid - 6 M

- - 19 ans - R. Madrid - 6 M 88 - SÁVIO - 16 ans - AT - 0,06 M

- - 16 ans - AT - 0,06 M 87 - PELLISTRI Facundo - 18 ans - Man Utd - 5 M

- - 18 ans - Man Utd - 5 M 87 - ELLIOTT Harvey - 17 ans - Blackburn - 5 M

- - 17 ans - Blackburn - 5 M Plus d'ailiers droits

Buteurs

93 - GREENWOOD Mason - 18 ans - Man Utd - 30,1 M

- - 18 ans - Man Utd - 30,1 M 90 - HAALAND Erling - 20 ans - Borussia Dortmund - 56,9 M

- - 20 ans - Borussia Dortmund - 56,9 M 89 - RAMOS Gonçalo - 19 ans - SLB - 0,4 M

- - 19 ans - SLB - 0,4 M 88 - JOÃO PEDRO - 18 ans - Watford - 6,2 M

- - 18 ans - Watford - 6,2 M 88 - EVANILSON - 20 ans - FCP - 5,5 M

- - 20 ans - FCP - 5,5 M 88 - ISAK Alexander - 20 ans - Real San Sebastián - 5,5 M

- - 20 ans - Real San Sebastián - 5,5 M 88 - ZIRKZEE Joshua - 19 ans - FC Bayern - 1,1 M

- - 19 ans - FC Bayern - 1,1 M Plus de buteurs

PC Edition Standard → 35,49 € au lieu de 55 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

proposés dans la liste sont seront présentés sous ce modèle :Afin de vous mâcher le travail et vous faciliter la tâche, nous vous avons concocté une liste desde moins de 21 ans pour chaque poste qui, d'après leurs statistiques et potentiel (basés sur les données proposées par ScoutFM), devraient être les futures stars au cours des prochaines années de vos carrières dans. Bien entendu, certains des éléments listés sont déjà connus de toutes et tous et exercent leur métier et passion dans les meilleurs clubs européens, mais d'autres sont encore à l'état de diamant brut, qu'il faudra prendre le soin de tailler et de polir avec soin pour qu'ils puissent briller de mille feux sous les projecteurs des stades du monde entier.Des notes ont été attribuées en fonction du potentiel du joueur, en voici les significations :La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site, que nous remercions grandement.Pour rappel, Football Manager 2021 est disponible depuis le, par l'intermédiaire de Steam. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenairevous le propose, à des prix défiants toute concurrence, sur :