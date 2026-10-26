Final Fantasy Resonance s'offre un record pour son lancement sur Steam

Pour son week-end de lancement, Final Fantasy Renonance a reçu un très bon accueil de la part des joueurs PC. D'ailleurs, le titre s'inscrit déjà dans la liste des meilleurs JRPG tour par tour de Square Enix grâce à un détail.

Disponible depuis le 22 octobre 2026, Final Fantasy RESONANCE se démarque des autres jeux tour par tour de Square Enix en proposant un style visuel HD-2D. Déjà utilisé dans d'autres titres comme Octopath Traveler Zero, il donne un style unique à cette aventure tout en permettant au public occidental de découvrir un jeu qui était jusque-là uniquement disponible sur mobile.

Premier jeu de la saga Final Fantasy à opter pour ce style graphique, il semble que l'opus Resonance ait piqué la curiosité du public. Cela s'est d'ailleurs ressenti sur les chiffres enregistrés par SteamDB suite à ses débuts sur la plateforme de Valve.

Le deuxième meilleur lancement de Square Enix pour un JRPG tout par tour

À l'heure où ces lignes sont rédigées, Final Fantasy Renonance a enregistré un pic de connexions simultanées réunissant 42 885 joueurs le dimanche 25 octobre 2026. Ce chiffre fait du titre celui réalisant le deuxième meilleur lancement sur PC de l'éditeur dans la catégorie des JRPG au tour par tour.

Actuellement, la première place du classement est occupée par Dragon Quest 3 HD-2D Remake. À ses débuts en 2024, le titre avait réuni 45 357 joueurs en pointe. Toutefois, le bouche-à-oreille et les évaluations partagées par les utilisateurs pourraient permettre à Final Fantasy Resonance de voler la couronne. Notons également que le jour de son lancement, le titre a également réuni en points près de 28 000 joueurs, ce qui reste une très belle performance pour ce genre de jeu.

Des débuts encourageants pour Final Fantasy Resonance

Ces chiffres montrent également que le public n'est pas dérangé par l'esthétique HD-2D. S'il ne s'agit que d'une adaptation d'un jeu mobile, la popularité de Final Fantasy Resonance pourrait pousser Square Enix à développer un jeu de la saga principale entièrement dans ce style visuel. Mais il ne s'agit là que d'une simple hypothèse. Avant de voir un tel projet arriver, il faut attendre les chiffres de ventes de ce titre.

Rappelons que Final Fantasy Resonance est disponible sur PC, mais aussi sur PS5, sur consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2.