Final Fantasy Resonance : Le premier Final Fantasy en HD-2D est disponible

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 22 octobre 2026 à 22h00
Après Octopath Traveler et le remake de Dragon Quest III, Square Enix fait passer sa licence phare à la HD-2D avec Final Fantasy Resonance. Ce RPG au tour par tour, disponible sur consoles et PC, puise largement dans le passé de la saga, jusque dans ses héros les plus connus.
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Final Fantasy Resonance : Le premier Final Fantasy en HD-2D est disponible

Annoncé en juin dernier lors d'un Nintendo Direct, Final Fantasy RESONANCE est disponible depuis ce 22 octobre sur Nintendo Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S et PC, via Steam et l'application Xbox. Il s'agit du premier épisode de la saga en HD-2D, un style visuel qui mélange des décors en trois dimensions et des personnages en pixel art.

Pour l'histoire, l'éditeur n'est d'ailleurs pas parti d'une page blanche. Le jeu reprend le premier arc narratif de Final Fantasy Brave Exvius, un RPG mobile de la licence, mais Square Enix insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une simple adaptation. L'aventure a été reconstruite pour les consoles et suit Rain, un jeune chevalier du royaume de Grandshelt qui commande son escadrille d'aéronefs, accompagné notamment de son ami d'enfance Lasswell.

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Cloud, Tidus et d'autres héros en renfort

Les combats restent au tour par tour, dans une formule que Square Enix dit avoir pensée pour être plus accessible sans renoncer à la stratégie. La principale nouveauté vient des Visions, des échos de personnages emblématiques de la série comme Cloud, Tidus ou le Héros de la Lumière, que l'on intègre à son équipe pour profiter de leurs capacités propres. En exploitant les faiblesses des ennemis, il est ainsi possible de les mettre en état de choc pour les empêcher d'agir, puis d'enchaîner avec des actions supplémentaires et des attaques Résonance.

Les habitués retrouveront également plusieurs repères de la série, à commencer par les chocobos, les aéronefs et les chimères, le nom donné aux invocations dans de nombreux épisodes. En marge de l'histoire principale, le jeu propose un Colisée où affronter des monstres contre des récompenses, une Chambre des armes dans laquelle des ennemis sont scellés au sein d'armes légendaires, ainsi que des rencontres avec Gilgamesh, maître d'armes ambulant bien connu des fans, et un combat contre Ultima.

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Prix et disponibilité

Final Fantasy Resonance est disponible au prix conseillé de 59,99 € en édition standard, tandis qu'une édition Digital Deluxe avec des bonus numériques est proposée à 69,99 €.

Square Enix avait également prévu une édition Collector physique à 219,99 €, vendue exclusivement sur sa boutique officielle, mais celle-ci est déjà épuisée sur PS5, Switch et Switch 2, tout comme le coffret proposé sans le jeu.

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Une démo gratuite permet par ailleurs de découvrir le jeu avant de l'acheter, et les données de sauvegarde peuvent ensuite être transférées vers la version complète. Les joueurs Xbox noteront en revanche que le titre n'a pas été annoncé dans le Game Pass, tandis que les joueurs PC peuvent consulter les configurations requises avant de se lancer.

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Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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