Square Enix dévoile trois projets Final Fantasy pour la Nintendo Switch 2

L'éditeur japonais Square Enix a profité du dernier Nintendo Direct pour lever le voile sur l'avenir de sa franchise fétiche. La feuille de route s'annonce particulièrement dense avec une création originale et des portages très attendus.

L'annonce surprise de Final Fantasy Resonance en graphismes rétro

Pour la toute première fois, la saga s'invite dans le monde de la HD-2D, un style visuel spécifique qui mélange des décors en trois dimensions avec des personnages rétro en pixel art. Baptisé Final Fantasy Resonance, ce nouveau titre s'inspire de la trame narrative du jeu mobile Final Fantasy Brave Exvius. Les développeurs précisent qu'il ne s'agit pas d'un simple portage mais d'une aventure entièrement repensée pour le format console.

Le système de jeu reposera à nouveau sur des combats stratégiques au tour par tour. L'aventure intégrera des éléments incontournables de la licence comme les montures chocobos, les dirigeables et les invocations magiques. Les joueurs pourront également croiser la route de figures légendaires de la franchise à l'instar de Cloud ou même Tidus.

Le jeu en ligne et un grand classique s'invitent sur la nouvelle console

La future machine de Nintendo accueillera également le très populaire jeu de rôle en ligne massivement multijoueur Final Fantasy XIV Online. Le lancement est programmé pour le mois d'août avec une phase d'accès anticipé, une astuce technique qui permet de tester la solidité des serveurs avec un public restreint avant l'ouverture globale. Particularité notable pour les joueurs, l'abonnement payant au service de Nintendo ne sera pas requis pour explorer le monde en ligne.

Enfin, les nostalgiques pourront redécouvrir la compilation Final Fantasy X et X-2 HD Remaster qui débarquera en version purement numérique. Cette sortie coïncide avec le vingt-cinquième anniversaire du dixième opus au Japon, un événement célébré par l'intégration d'un tout nouveau logo dessiné par le célèbre créateur Tetsuya Nomura.

Prix, éditions et disponibilités

L'arrivée de la compilation des dixièmes opus est calée au 23 juillet 2026 tandis que le titre principal Final Fantasy Resonance sortira le 22 octobre 2026. La version standard de ce dernier s'affichera au prix conseillé de 59,99 euros. Une édition Digital Deluxe incluant des bonus virtuels sera proposée à 69,99 euros alors qu'une déclinaison Collector physique comprenant un livre d'illustrations et la bande originale grimpera jusqu'à 219,99 euros.

En effet, pour accompagner la sortie du titre principal, l'éditeur a vu les choses en grand avec un ensemble physique imposant pesant plus de deux kilos. Les collectionneurs y retrouveront une boîte de produits dérivés comprenant des blocs décoratifs en acrylique à l'effigie des héros et des boss ainsi qu'un livre d'illustrations à couverture rigide de 120 pages. La partie sonore est particulièrement soignée avec un coffret de quatre disques compacts regroupant 120 pistes musicales composées notamment par Noriyasu Agematsu. Une carte exclusive représentant le personnage de Fina obscure pour le jeu de cartes à collectionner officiel de la licence est également incluse.



Les bonus numériques ne sont pas en reste puisque les acheteurs recevront un code pour débloquer des objets de départ utiles. En outre ce pack dématérialisé débloquera une apparence d'armure mécanique pour les chocobos ainsi qu'un grimoire magique permettant d'apprendre la célèbre technique de combat Pluie de météores.