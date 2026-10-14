Certains joueurs et joueuses se demandent si Final Fantasy Resonance est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Arrivant à la fin du mois d'octobre 2026 sur diverses plateformes de jeu, Final Fantasy RESONANCE est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, que ce soit par les fans de la franchise ou bien les nouveaux venus. Comme à l'accoutumée, la communauté se pose diverses questions à propos du titre de Square Enix, afin d'avoir toutes les informations clés avant son lancement.

Ainsi, certaines personnes se demandent si Final Fantasy Resonance est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous donnons la réponse à cette question dans ce qui suit.

Final Fantasy Resonance est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. En ce qui concerne cet opus Final Fantasy développé ainsi qu'édité par Square Enix, la réponse est négative : Final Fantasy Resonance ne dispose pas de dimension multijoueur. De la même manière, soulignons que le titre ne propose pas non plus de coopération, que ce soit en ligne ou en local. Cette information a été partagée par les développeurs à travers les différentes communications officielles. Celle-ci est également notifiée sur la page Steam du titre, sur laquelle nous pouvons lire la mention « Solo » dans un encart figurant sur la droite.

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De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Final Fantasy Resonance est une expérience 100 % solo. Pour rappel, le titre invite les joueurs et les joueuses à personnaliser leur équipe grâce aux Visions, c'est-à-dire « des échos de vos personnages Final Fantasy préférés » qui disposent d'aptitudes et capacités uniques. Final Fantasy Resonance possède une caméra dynamique, mais aussi des « modèles 3D à l'esthétique pixel qui rendent chaque moment plus spectaculaire et immersif ».

Rappelons, en guise de conclusion, que Final Fantasy Resonance arrive le 22 octobre 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2. À ce propos, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :

