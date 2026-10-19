Certains joueurs et joueuses se demandent si Final Fantasy Resonance est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Développé ainsi qu'édité par Square Enix, Final Fantasy RESONANCE, qui est catégorisé comme un RPG au tour par tour, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de la franchise. Devant débarquer à la fin de ce mois d'octobre 2026, le titre est au cœur de différentes interrogations. Ainsi, de nombreuses personnes au sein de la communauté se posent la question de la disponibilité de Final Fantasy Resonance dans le Game Pass. Nous vous donnons la réponse.

Final Fantasy Resonance est-il dans le Game Pass ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : il n'est pas prévu que Final Fantasy Resonance entre dans le catalogue du Game Pass, à ce jour. Par le passé, Square Enix n'a, effectivement, pas fait d'annonce laissant entendre que le titre allait débarquer dans le fameux service de Microsoft.

Néanmoins, il y a des chances que Final Fantasy Resonance intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux titres, AAA comme jeux indépendants, débarquent régulièrement dans le catalogue du service, et ce, tous les mois pour être précis. Dès lors, il se peut que Square Enix décide de proposer Final Fantasy dans le Game Pass, d'autant plus que certains opus de la franchise sont déjà apparus dans ledit service. Dans tous les cas, si Square Enix fait une annonce allant dans ce sens pour Final Fantasy Resonance, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article.

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Pour conclure, rappelons que Final Fantasy Resonance arrive le 22 octobre 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. À ce propos, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :

