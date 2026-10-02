Final Fantasy Resonance : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Final Fantasy Resonance.

Comme vous le savez probablement déjà, Final Fantasy RESONANCE doit sortir à la fin du mois d'octobre 2026 sur diverses plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Final Fantasy Resonance.

Configurations PC Final Fantasy Resonance

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Final Fantasy Resonance, sachez que 8 Go de mémoire vive est demandé pour la configuration minimale ainsi que recommandée. De plus, les développeurs ont précisé que les joueurs et les joueuses doivent avoir 15 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Final Fantasy Resonance sur PC.



Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Final Fantasy Resonance ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 11 Windows 11 Processeur Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 2300X Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 5 2500X Mémoire 8 Go de mémoire 8 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 6400 ou Intel Arc A580 NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 5500 XT ou Intel Arc A580 DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 15 Go d'espace disque disponible 15 Go d'espace disque disponible Notes Low - 1920 x 1080 et 30 FPS Highest - 1920 x 1080 et 60 FPS

Rappelons, en guise de conclusion, que Final Fantasy Resonance débarque le 22 octobre 2026 sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.