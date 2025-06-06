PS Store : Des jeux à prix réduit grâce à la promotion Summer Game Fest (jusqu'au 19 juin)

Le PlayStation Store propose actuellement la promotion Summer Game Fest, comprenant de belles réductions sur de multiples jeux.

PS Store, Promotion Summer Game Fest (jusqu'au 19 juin 2025)

Final Fantasy VII Rebirth (PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €. Dynasty Warriors: Origins (PS5) → 61,59 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 61,59 € au lieu de 79,99 €. 7 Days to Die Édition Console (PS5) → 23,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 23,99 € au lieu de 39,99 €. Sekiro : Shadows Die Twice Édition GOTY (PS4) → 34,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS4) → 34,99 € au lieu de 69,99 €. Lies of P (PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 59,99 €. Silent Hill 2 (PS5) → 41,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 41,99 € au lieu de 69,99 €. Planet Coaster 2 (PS5) → 37,49 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 37,49 € au lieu de 49,99 €. Stardew Valley (PS4) → 6,99 € au lieu de 13,99 €.

(PS4) → 6,99 € au lieu de 13,99 €. DOOM Anthology (PS4 et PS5) → 27,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS4 et PS5) → 27,99 € au lieu de 79,99 €. Fallout 4 (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €. Planet Zoo (PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €. Disney Dreamlight Valley - The Storybook Vale Bundle (PS4 et PS5) → 44,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 44,99 € au lieu de 59,99 €. Spirit of the North 2 (PS5) → 25,49 € au lieu de 29,99 €.

(PS5) → 25,49 € au lieu de 29,99 €. Green Hell (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €. Assassin's Creed Unity (PS4) → 8,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4) → 8,99 € au lieu de 29,99 €. Assassin's Creed Syndicate (PS4) → 8,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4) → 8,99 € au lieu de 29,99 €. Wo Long: Fallen Dynasty (PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €. Life is Strange 2 - Saison complète (PS4) → 6,39 € au lieu de 31,96 €.

(PS4) → 6,39 € au lieu de 31,96 €. Life is Strange: Double Exposure (PS5) → 35,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS5) → 35,99 € au lieu de 59,99 €. Dave the Diver (PS4 et PS5) → 12,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4 et PS5) → 12,99 € au lieu de 19,99 €. Far Cry 5 (PS4) → 10,49 € au lieu de 69,99 €.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Récemment,(aussi dit « PS Store ») s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, en lien avec l'actualité : il s'agit de, qui propose de nombreux jeux, AAA ou indépendants, à moindre coût. Soulignons, à ce propos, quese termine le 19 juin 2025.Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien surdepuis votre console.Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :