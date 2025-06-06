PS Store : Des jeux à prix réduit grâce à la promotion Summer Game Fest (jusqu'au 19 juin)

Le PlayStation Store propose actuellement la promotion Summer Game Fest, comprenant de belles réductions sur de multiples jeux.
Récemment, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, en lien avec l'actualité : il s'agit de la promotion Summer Game Fest, qui propose de nombreux jeux, AAA ou indépendants, à moindre coût. Soulignons, à ce propos, que la promotion Summer Game Fest du PS Store se termine le 19 juin 2025.
PS Store, Promotion Summer Game Fest (jusqu'au 19 juin 2025)
Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans la promotion Summer Game Fest 2025 du PS Store. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PlayStation Store depuis votre console.
Final Fantasy VII Rebirth (PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €.
Dynasty Warriors: Origins (PS5) → 61,59 € au lieu de 79,99 €.
7 Days to Die Édition Console (PS5) → 23,99 € au lieu de 39,99 €.
Sekiro : Shadows Die Twice Édition GOTY (PS4) → 34,99 € au lieu de 69,99 €.
Lies of P (PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 59,99 €.
Silent Hill 2 (PS5) → 41,99 € au lieu de 69,99 €.
Planet Coaster 2 (PS5) → 37,49 € au lieu de 49,99 €.
Stardew Valley (PS4) → 6,99 € au lieu de 13,99 €.
DOOM Anthology (PS4 et PS5) → 27,99 € au lieu de 79,99 €.
Fallout 4 (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.
Planet Zoo (PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.
Disney Dreamlight Valley - The Storybook Vale Bundle (PS4 et PS5) → 44,99 € au lieu de 59,99 €.
Spirit of the North 2 (PS5) → 25,49 € au lieu de 29,99 €.
Green Hell (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €.
Assassin's Creed Unity (PS4) → 8,99 € au lieu de 29,99 €.
Assassin's Creed Syndicate (PS4) → 8,99 € au lieu de 29,99 €.
Wo Long: Fallen Dynasty (PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.
Life is Strange 2 - Saison complète (PS4) → 6,39 € au lieu de 31,96 €.
Life is Strange: Double Exposure (PS5) → 35,99 € au lieu de 59,99 €.
Dave the Diver (PS4 et PS5) → 12,99 € au lieu de 19,99 €.
Far Cry 5 (PS4) → 10,49 € au lieu de 69,99 €.
Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :
PlayStation
Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
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