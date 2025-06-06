PS Store : Des jeux à prix réduit grâce à la promotion Summer Game Fest (jusqu'au 19 juin)

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 juin 2025 à 12h27
Le PlayStation Store propose actuellement la promotion Summer Game Fest, comprenant de belles réductions sur de multiples jeux.
PS Store : Des jeux à prix réduit grâce à la promotion Summer Game Fest (jusqu'au 19 juin)
Récemment, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, en lien avec l'actualité : il s'agit de la promotion Summer Game Fest, qui propose de nombreux jeux, AAA ou indépendants, à moindre coût. Soulignons, à ce propos, que la promotion Summer Game Fest du PS Store se termine le 19 juin 2025.

PS Store, Promotion Summer Game Fest (jusqu'au 19 juin 2025)

Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans la promotion Summer Game Fest 2025 du PS Store. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PlayStation Store depuis votre console.
  • Final Fantasy VII Rebirth (PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Dynasty Warriors: Origins (PS5) → 61,59 € au lieu de 79,99 €.
  • 7 Days to Die Édition Console (PS5) → 23,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Sekiro : Shadows Die Twice Édition GOTY (PS4) → 34,99 € au lieu de 69,99 €.
  • Lies of P (PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Silent Hill 2 (PS5) → 41,99 € au lieu de 69,99 €.
  • Planet Coaster 2 (PS5) → 37,49 € au lieu de 49,99 €.
  • Stardew Valley (PS4) → 6,99 € au lieu de 13,99 €.
  • DOOM Anthology (PS4 et PS5) → 27,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Fallout 4 (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Planet Zoo (PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Disney Dreamlight Valley - The Storybook Vale Bundle (PS4 et PS5) → 44,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Spirit of the North 2 (PS5) → 25,49 € au lieu de 29,99 €.
  • Green Hell (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €.
  • Assassin's Creed Unity (PS4) → 8,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Assassin's Creed Syndicate (PS4) → 8,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Wo Long: Fallen Dynasty (PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Life is Strange 2 - Saison complète (PS4) → 6,39 € au lieu de 31,96 €.
  • Life is Strange: Double Exposure (PS5) → 35,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Dave the Diver (PS4 et PS5) → 12,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Far Cry 5 (PS4) → 10,49 € au lieu de 69,99 €.
Miniature vidéo

Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Final Fantasy VII Part 3 : Le nom, la fenêtre de sortie et plus encore révélés par un leak ?
Final Fantasy 7 Rebirth 05 mai 2026

Final Fantasy VII Part 3 : Le nom, la fenêtre de sortie et plus encore révélés par un leak ?

Il y a quelques jours à peine, Naoki Hamaguchi assurait que la suite de Final Fantasy 7 Rebirth serait dévoilée prochainement. Mais une fuite massive suggère que le titre serait présenté lors d'un événement majeur avec de belles surprises.
Final Fantasy VII Part 3 : De bonnes nouvelles prévues dans quelques semaines
Final Fantasy 7 Rebirth 30 avril 2026

Final Fantasy VII Part 3 : De bonnes nouvelles prévues dans quelques semaines

Alors que les admirateurs de la saga Final Fantasy VII attendent désespérément des nouvelles du 3e opus, le directeur de Final Fantasy 7 Rebirth a partagé quelques informations rassurantes.
Final Fantasy VII : La partie 3 révèle de nouvelles informations, en attendant sa grande révélation
Final Fantasy 7 Rebirth 10 mars 2026

Final Fantasy VII : La partie 3 révèle de nouvelles informations, en attendant sa grande révélation

La partie 3 du projet de remake de Final Fantasy 7 refait parler d'elle, car de plus amples détails à propos de son contenu ont été dévoilés.

commentaire (0)