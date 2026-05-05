Final Fantasy VII Part 3 : Le nom, la fenêtre de sortie et plus encore révélés par un leak ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 mai 2026 à 16h50
Il y a quelques jours à peine, Naoki Hamaguchi assurait que la suite de Final Fantasy 7 Rebirth serait dévoilée prochainement. Mais une fuite massive suggère que le titre serait présenté lors d'un événement majeur avec de belles surprises.
Final Fantasy VII Part 3 : Le nom, la fenêtre de sortie et plus encore révélés par un leak ?

La troisième partie du remake de Final Fantasy VII est attendue de pied ferme par les nostalgiques et les nouveaux admirateurs de la saga. Plus de deux ans après la sortie de Final Fantasy 7 Rebirth, cette troisième partie continue de se faire désirer même si les équipes de Square Enix font tout pour rassurer la communauté. 

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Le 30 avril dernier, Naoki Hamaguchi révélait dans une interview que « les préparatifs en vue de l'annonce sont en cours » sans mentionner de date précise. Toutefois, un utilisateur anonyme de Reddit aurait découvert quand Final Fantasy VII Part 3 serait présenté au public, mais aussi son nom et sa fenêtre de lancement. 

Après Remake et Rebirth, place à Return ?

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Les informations repérées sur Reddit ont été relayées sur X/Twitter par l'utilisateur Hugo Gaming. Dans sa publication datant du 5 mai 2026, il indique que le troisième volet de cette trilogie de remakes s'appellerait Final Fantasy VII Return. Ce dernier verrait les choses en grand par rapport au deuxième opus en permettant d'explorer un monde deux fois plus vaste et en incluant 3 fois plus de cinématiques narratives. 

Mais deux détails ont interloqué celles et ceux qui ont vu la publication X ou le post originel fait sur Reddit. Le premier est que ce potentiel Final Fantasy VII Return serait présenté dans quelques semaines à peine, pendant le Summer Games Fest 2026. Une telle date ne serait pas surprenante car de nombreux éditeurs profitent de l'événement pour dévoiler leur « World Premiere ». 

Deux dates clés pour la suite de Final Fantasy 7 Rebirth ?

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Toutefois, le second détail est plus intéressant car il donne une fenêtre de sortie pour le troisième jeu de la trilogie. D'après la source Reddit, la suite de Final Fantasy 7 Rebirth sortirait au tout début de l'année 2027. La date pourrait coincider avec le 30e anniversaire de Final Fantasy VII, sorti au Japon le 31 janvier 1997. Pour compléter cette annonce, deux images ont été partagées montrant le logo du jeu et une image de gameplay

 

 

Mais la prudence est de mise à l'heure des images générées à l'aide de l'intelligence artificielle. Tant que Square Enix n'a pas encore fait son annonce officielle, toute fuite ou information partagée par une source inconnue doit être considérée comme une simple rumeur. Néanmoins, si ce qui est dit est vrai, les joueurs devraient avoir la confirmation dans un mois à peine.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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