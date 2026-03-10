Final Fantasy VII : La partie 3 révèle de nouvelles informations, en attendant sa grande révélation

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 mars 2026 à 11h26
La partie 3 du projet de remake de Final Fantasy 7 refait parler d'elle, car de plus amples détails à propos de son contenu ont été dévoilés.
Final Fantasy VII : La partie 3 révèle de nouvelles informations, en attendant sa grande révélation
Cela fait un petit moment maintenant que les joueurs et les joueuses attendent d'en savoir plus à propos de la partie 3 du projet de remake de Final Fantasy VII. Alors que le titre ne bénéficie pas encore de date de sortie et ne s'est pas encore montré, de nouvelles informations concernant la partie 3 de Final Fantasy VII ont tout de même été révélées.

Quelques détails sur la partie 3 de Final Fantasy VII partagés

final-fantasy-7-rebirth-cloud
Il y a très peu de temps, Jason Schreier a pu s'entretenir avec le directeur Naoki Hamaguchi à propos de la partie 3 du projet de remake de Final Fantasy VII. Au cours de cet échange, dont l'article a été partagé via une publication sur Bluesky, plusieurs informations au sujet de son contenu ont été communiquées.

Ainsi, la partie 3 de Final Fantasy VII, qui « dispose déjà des bases du gameplay », propose aux joueurs et aux joueuses de se rendre au Village Fusée, mais aussi dans la région de Wutai, qui aura une certaine importance. Sans oublier, la zone du Grand Glacier, qui pourrait marquer les débuts de l'aventure (cela n'est pas confirmé par le directeur). En outre, Naoki Hamaguchi a précisé que « piloter le Highwind [Hautvent] occupe une place très importante dans le troisième volet », tandis les Chocobos feront leur grand retour, mais de façon un peu différente que sur le deuxième opus.

As Square Enix gears up to officially reveal Part 3 of the Final Fantasy VII remake trilogy, I probed director Naoki Hamaguchi for some teases of what's coming. Wutai? Yes. Space? Yup. Chocobo breeding? Not clear... www.bloomberg.com/news/newslet...

[image or embed]

— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 6 mars 2026 à 19:07

La révélation de la partie 3 de Final Fantasy VII se fait attendre

final-fantasy-7-rebirth-combat
Comme vous le savez probablement déjà, la partie 3 du projet de remake de Final Fantasy VII, qui n'a pas encore révélé son titre au grand public, ne bénéficie pas de date de sortie. Selon Naoki Hamaguchi, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à en savoir et surtout en voir plus cette année.

À lire également

Final Fantasy VII : La partie 3 du remake, développée sous Unreal Engine 4, possède son titre

Final Fantasy VII : La partie 3 du remake, développée sous Unreal Engine 4, possède son titre

Il y a, d'ailleurs, des chances que Square Enix profite du Summer Game Fest 2026 pour présenter la partie 3 de Final Fantasy VII. Or, rien n'est sûr, pour le moment. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, il va falloir encore patienter un peu. Affaire à suivre...
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Final Fantasy VII Part 3 : Le nom, la fenêtre de sortie et plus encore révélés par un leak ?
Final Fantasy 7 Rebirth 05 mai 2026

Final Fantasy VII Part 3 : Le nom, la fenêtre de sortie et plus encore révélés par un leak ?

Il y a quelques jours à peine, Naoki Hamaguchi assurait que la suite de Final Fantasy 7 Rebirth serait dévoilée prochainement. Mais une fuite massive suggère que le titre serait présenté lors d'un événement majeur avec de belles surprises.
Final Fantasy VII Part 3 : De bonnes nouvelles prévues dans quelques semaines
Final Fantasy 7 Rebirth 30 avril 2026

Final Fantasy VII Part 3 : De bonnes nouvelles prévues dans quelques semaines

Alors que les admirateurs de la saga Final Fantasy VII attendent désespérément des nouvelles du 3e opus, le directeur de Final Fantasy 7 Rebirth a partagé quelques informations rassurantes.
C'est officiel : Final Fantasy 7 Rebirth débarque dès cet été sur Nintendo Switch 2
Final Fantasy 7 Rebirth 05 février 2026

C'est officiel : Final Fantasy 7 Rebirth débarque dès cet été sur Nintendo Switch 2

Square Enix a profité du Nintendo Direct: Partner Showcase pour officialiser l'arrivée de Final Fantasy 7 Rebirth sur la Switch 2. La suite des aventures de Cloud Strife sera disponible dès le 3 juin 2026, quelques mois seulement après le portage du premier volet.

commentaire (0)