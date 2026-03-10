Final Fantasy VII : La partie 3 révèle de nouvelles informations, en attendant sa grande révélation

La partie 3 du projet de remake de Final Fantasy 7 refait parler d'elle, car de plus amples détails à propos de son contenu ont été dévoilés.

Quelques détails sur la partie 3 de Final Fantasy VII partagés

As Square Enix gears up to officially reveal Part 3 of the Final Fantasy VII remake trilogy, I probed director Naoki Hamaguchi for some teases of what's coming. Wutai? Yes. Space? Yup. Chocobo breeding? Not clear... www.bloomberg.com/news/newslet...



[image or embed] — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 6 mars 2026 à 19:07

La révélation de la partie 3 de Final Fantasy VII se fait attendre

Cela fait un petit moment maintenant que les joueurs et les joueuses attendent d'en savoir plus à propos de la partie 3 du projet de remake de Final Fantasy VII. Alors que le titre ne bénéficie pas encore de date de sortie et ne s'est pas encore montré,Il y a très peu de temps, Jason Schreier a pu s'entretenir avec le directeur Naoki Hamaguchi à propos de la partie 3 du projet de remake de Final Fantasy VII. Au cours de cet échange, dont l'article a été partagé via une publication sur Bluesky,Ainsi, la partie 3 de Final Fantasy VII, qui « dispose déjà des bases du gameplay », propose aux joueurs et aux joueuses de se rendre. Sans oublier,, qui pourrait marquer les débuts de l'aventure (cela n'est pas confirmé par le directeur). En outre, Naoki Hamaguchi a précisé que « piloter le Highwind [Hautvent] occupe une place très importante dans le troisième volet », tandis les Chocobos feront leur grand retour, mais de façon un peu différente que sur le deuxième opus.Comme vous le savez probablement déjà,. Selon Naoki Hamaguchi, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à en savoir et surtout en voir plus cette année.Il y a, d'ailleurs, des chances que Square Enix profite du Summer Game Fest 2026 pour présenter la partie 3 de Final Fantasy VII. Or, rien n'est sûr, pour le moment. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, il va falloir encore patienter un peu. Affaire à suivre...