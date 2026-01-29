Final Fantasy VII Rebirth disponible sur Nintendo Switch 2 cet été ?

Si l'opus Remake Intergrade est déjà disponible sur Switch 2, sa suite Final Fantasy VII Rebirth n'est pas encore arrivée sur la petite dernière de Nintendo. Mais cela ne saurait tarder d'après les sources de certains insiders.
Depuis le 22 janvier 2026, Final Fantasy VII Remake Intergrade
a rejoint le catalogue de la Nintendo Switch 2. Cette sortie, si elle survient bien après celles de ses aînées, était très attendue car la franchise a déserté les consoles Nintendo pendant plusieurs années.
Les curieux et les admirateurs de l'épopée de Cloud étaient donc impatients de le retrouver, d'autant qu'un cadeau idéal pour les amateurs de TCG était offert pour toute précommande de la version physique.
La suite de l'aventure Final Fantasy VII prévue prochainement sur Nintendo Switch 2
Mais qu'en est-il du deuxième opus de cette trilogie, Final Fantasy 7 Rebirth
? Il y a quelques jours à peine, Naoki Hamaguchi (directeur de Final Fantasy VII Remake) confirmait que le titre allait bien sortir sur Nintendo Switch 2
, ainsi que le troisième jeu encore en cours de développement.
Cependant, aucune date n'avait été partagée concernant l'arrivée de ce nouveau portage jusqu'aux révélations de sources anonymes. Relayée par le média The Gamer
, la rumeur suggère que Final Fantasy VII Rebirth sera bien lancé sur Nintendo Switch 2 dans le courant de l'été 2026.
Bien entendu, un report peut encore survenir car l'information n'a pas été officialisée par Nintendo ou par Square Enix. Néanmoins, les journalistes de The Gamer ont interrogé leurs sources internes qui ont confirmé que ce calendrier était bien prévu.
Une sortie estivale pour Final Fantasy VII Rebirth qui concernerait également un autre support ?
Si le planning est bien respecté, Final Fantasy VII Rebirth pourrait sortir presque simultanément ou à quelques jours d'écart sur les consoles Xbox Series.
Le premier jeu étant sorti le même jour que la version Nintendo Switch 2, une telle possibilité est plus qu'envisageable.
Dans tous les cas, il est probable que Nintendo dévoile la date de lancement de ce portage dans les prochains mois, soit lors du Nintendo Direct de février, soit au cours du mois de juin.
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