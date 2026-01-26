Final Fantasy VII : La partie 3 du remake, développée sous Unreal Engine 4, possède son titre

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 janvier 2026 à 15h26
La troisième partie du remake de Final Fantasy VII avance bien : un titre a, d'ailleurs, été choisi.
Final Fantasy VII : La partie 3 du remake, développée sous Unreal Engine 4, possède son titre
Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié les aventures de Cloud, narrées dans les deux titres du projet de remake de Final Fantasy VII, attendent désormais avec impatience la suite. Si la troisième partie du remake de Final Fantasy VII ne possède pas encore de date de sortie, son développement, qui se fait à l'aide d'Unreal Engine 4, se déroule bien et nous ne devrions pas tarder à avoir son nom officiel.

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Final Fantasy VII Part 3 possède son titre

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En effet, au cours d'un échange avec les journalistes de GameSpot, le directeur du jeu, Naoki Hamaguchi, a indiqué que le titre de Final Fantasy VII Part 3 a été choisi. Le nom en question aurait été sélectionné peu de temps après la Paris Games Week, selon ses propos :
Je me souviens d'une interview que j'ai donnée à la Paris Games Week au sujet du fait que nous avions réduit le choix à deux titres. C'était à M. Nomura [Tetsuya Nomura - directeur créatif] de décider lequel choisir. Et oui, après son retour de la Paris Games Week, il en a choisi un, et je peux donc dire que le titre a été arrêté.
Malheureusement, Naoki Hamaguchi n'a pas dévoilé le nom/titre officiel de la troisième partie du projet de remake de Final Fantasy VII. Nul doute que les développeurs le feront en temps et en heure. Le directeur est, toutefois, revenu sur l'utilisation de l'Unreal Engine 4.

Unreal Engine 4 est sollicité pour Final Fantasy VII Part 3

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Dans la même interview, Naoki Hamaguchi a expliqué que l'équipe a pensé à passer à Unreal Engine 5, mais a préféré continuer le développement de cette nouvelle partie avec la précédente version dudit moteur. Le directeur du jeu a ainsi déclaré : 
Nous utilisons Unreal Engine 4, mais nous y avons apporté de nombreuses modifications pour l'adapter à nos besoins. Il est plus avantageux d'utiliser un outil que nous connaissons déjà bien et que nous avons personnalisé pour répondre à nos besoins.
Reste à savoir quand nous pourrons découvrir les prochaines aventures de Cloud et de ses alliés. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés à ce sujet, dès que de nouvelles informations auront été dévoilées.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (2)

Avatar Clémence
Clémence Le 27/01/2026 à 11:19

On espère avoir des nouvelles bientôt, avec un trailer. Et pourquoi pas la date de sortie :)

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Twill (invité) Le 27/01/2026 à 09:38

On sait quand ça peut sortir ou être dévoilé à peu pres ?