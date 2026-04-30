Final Fantasy VII Part 3 : De bonnes nouvelles prévues dans quelques semaines

Alors que les admirateurs de la saga Final Fantasy VII attendent désespérément des nouvelles du 3e opus, le directeur de Final Fantasy 7 Rebirth a partagé quelques informations rassurantes.

Les nouvelles liées à Final Fantasy VII Part 3 sont distribuées au compte-goutte. Les dernières révélations liées au projet remontent à mars 2026, mentionnant entre autres plusieurs zones qu'il sera possible d'explorer. Malgré tout, les joueurs veulent découvrir le trailer du titre ainsi que sa date de sortie.

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En effet, rappelons que Final Fantasy 7 Rebirth est sorti le 29 février 2024 et aucune fenêtre de sortie n'est envisagée pour ce troisième et dernier volet. Mais une bonne nouvelle devrait arriver très prochainement d'après Naoki Hamaguchi, le directeur du deuxième opus.

Final Fantasy VII Part 3 avance bien et ne devrait pas être repoussé

Interrogé par le média ComikBook, Naoki Hamaguchi a tout d'abord fait la promotion des prochains portages de Final Fantasy VII Rebirth prévus sur Nintendo Switch 2 et consoles Xbox Series. Puis, il donne quelques précisions sur Final Fantasy VII Part 3, précisant que les plus curieux ne devront pas attendre trop longtemps pour en savoir plus sur ce volet très attendu.

Nous pensons que ce sera un titre que nous pouvons livrer en toute confiance comme point culminant de la trilogie. Nous savons que de nombreux fans attendent avec impatience, et les préparatifs en vue de l'annonce sont en cours. Veuillez l'attendre encore un peu.

Ces révélations confirment que le planning de développement est respecté et que la sortie du titre ne devrait pas être repoussé. Toutefois, le détail le plus intéressant est qu'une annonce sera faite prochainement, mais à quelle date ?

Une annonce prévue avant l'été ?

Sachant que le Summer Games Fest se rapproche à grands pas, l'annonce tant attendue pourrait donc survenir début juin ou lors du prochain State of Play. Beaucoup croisent donc les doigts et espèrent que la date de sortie de Final Fantasy VII Part 3 sera enfin dévoilée à cette occasion. Cependant, il est probable que le titre arrive en 2027, coïncidant ainsi avec le 30e anniversaire du jeu d'origine.