Final Fantasy VII : Un quatrième jeu prévu pour compléter la trilogie de remakes ?

En théorie, le remake de Final Fantasy VII prend la forme d'une trilogie dont les joueurs attendent avec impatience l'arrivée du troisième opus. Mais Naoki Hamaguchi pourrait bien avoir d'autres plans en tête pour l'épopée de Cloud et ses amis.
Pour proposer le meilleur rendu possible, mais également pour proposer une histoire alternative au jeu d'origine, le remake de Final Fantasy VII a été divisé en 3 jeux distincts. Le premier jeu est sorti en 2020 et le second, Final Fantasy VII Rebirth
, est disponible depuis 2024. Quant au troisième jeu censé mettre le point final à cette saga d'anthologie, il est en cours de développement mais n'a pas encore de date de sortie.
Ce mystère autour du lancement du troisième opus du remake de Final Fantasy VII pourrait bien cacher autre chose qui devrait ravir la communauté. Naoki Hamaguchi, directeur du développement de la trilogie, a récemment confié dans une interview
que l'histoire pourrait se poursuivre après la fin du 3e jeu
.
Un DLC potentiellement envisagé pour conclure la saga Final Fantasy VII
Dans un premier temps, Naoki Hamaguchi a tenu à rassurer les joueurs en précisant que Final Fantasy VII Rebirth n'aurait aucun DLC
ou élément annexe comme ce fut le cas avec l'épisode INTERmission. De fait, les joueurs doivent donc patienter jusqu'à la sortie du troisième jeu pour poursuivre leur aventure. Néanmoins, l'idée de proposer du contenu additionnel après la sortie du troisième jeu trotte dans la tête du réalisateur
.
D'ailleurs, l'histoire de Final Fantasy VII ne se limite pas au jeu sorti sur PlayStation en 1997
. Cet univers a été étendu via le film Final Fantasy VII: Advent Children, avec la sortie du jeu Dirge of Cerberus et avec les romans On the Way to a Smile et The Kids are Alright. Les options ne manquent pas pour prolonger cette histoire, au point que Naoki Hamaguchi pense même poursuivre l'aventure avec un autre jeu complet.
D'une trilogie à une quadrilogie, il n'y a qu'un pas... qui peut être franchi
Le remake de Final Fantasy VII pourrait donc comporter 4 jeux si Square Enix a besoin de plus de temps pour raconter cette histoire.
Mais cette simple évocation a de quoi combler les passionnés du jeu d'origine, qui a laissé plusieurs questions sans réponse. Sachant que les événements racontés dans les jeux remakes sont différents de ceux du jeu original, un quatrième jeu pourrait permettre de conclure en beauté cette réinterprétation
.
Néanmoins, il ne s'agit là que de suppositions, même si Naoki Hamaguchi n'est pas opposé à ces idées. Il faut désormais guetter des annonces officielles de Square Enix pour savoir si ces idées deviendront réalité.
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