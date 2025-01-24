Final Fantasy 7 : Des nouvelles rassurantes pour le troisième opus du projet de remake

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 janvier 2025 à 11h41
L'équipe en charge du projet de remake de Final Fantasy 7 a, récemment, partagé d'excellentes nouvelles concernant le troisième opus à venir.
Final Fantasy 7 : Des nouvelles rassurantes pour le troisième opus du projet de remake
Alors que Final Fantasy 7 Rebirth vient tout juste de s'offrir sa version PC, le troisième et prochain jeu du projet de remake de Square Enix refait parler de lui. Ainsi, nous avons appris que le développement du troisième titre du projet de remake Final Fantasy 7 progresse bien.

Le troisième jeu du projet de remake de Final Fantasy 7 avance

En effet, il y a peu de temps, le producteur Yoshinori Kitase et le réalisateur Naoki Hamaguchi se sont entretenus avec les journalistes du site 4gamer à propos de Final Fantasy 7 Rebirth. Au cours de l'entretien, le prochain et troisième jeu du projet de remake de Final Fantasy 7 a été mentionné. Autant dire que les nouvelles sont plutôt bonnes puisque son développement avance bien. Naoki Hamaguchi a, ainsi, déclaré : 
Concernant le troisième jeu, nous avons commencé à travailler dessus de mars à avril 2024, juste après la fin de FFVII Rebirth [Final Fantasy 7 Rebirth], ce qui fait que nous le développons depuis environ neuf mois. Notre objectif pour 2024 était d'établir fermement l'expérience de jeu que nous visions pour le titre final de la trilogie du projet de remake, et nous avons réussi à obtenir une très bonne construction et à unifier la volonté et la vision de toute l'équipe.

À partir de 2025, nous sommes entrés dans une phase où nous construisons le jeu dans son ensemble sur la base d'une politique fermement établie, et le développement progresse à un bon rythme, conformément au calendrier que j'ai fixé au début du projet. Je ne peux pas dire quand les prochaines informations seront partagées, mais attendez-les avec impatience.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, le prochain volet du projet de remake de Final Fantasy 7 est en bonne voie. Toutefois, il va falloir patienter avant de pouvoir mettre les mains dessus. Nul doute que nous aurons davantage d'informations à son sujet, dès que l'équipe de développement sera prête à en dire plus.
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En attendant, rappelons que Final Fantasy 7 Rebirth est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5 ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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