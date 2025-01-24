Final Fantasy 7 : Des nouvelles rassurantes pour le troisième opus du projet de remake

L'équipe en charge du projet de remake de Final Fantasy 7 a, récemment, partagé d'excellentes nouvelles concernant le troisième opus à venir.

Le troisième jeu du projet de remake de Final Fantasy 7 avance

Concernant le troisième jeu, nous avons commencé à travailler dessus de mars à avril 2024, juste après la fin de FFVII Rebirth [Final Fantasy 7 Rebirth], ce qui fait que nous le développons depuis environ neuf mois. Notre objectif pour 2024 était d'établir fermement l'expérience de jeu que nous visions pour le titre final de la trilogie du projet de remake, et nous avons réussi à obtenir une très bonne construction et à unifier la volonté et la vision de toute l'équipe.



À partir de 2025, nous sommes entrés dans une phase où nous construisons le jeu dans son ensemble sur la base d'une politique fermement établie, et le développement progresse à un bon rythme, conformément au calendrier que j'ai fixé au début du projet. Je ne peux pas dire quand les prochaines informations seront partagées, mais attendez-les avec impatience.







Alors quevient tout juste de s'offrir sa version PC,. Ainsi, nous avons appris queEn effet, il y a peu de temps, le producteur Yoshinori Kitase et le réalisateur Naoki Hamaguchi se sont entretenus avec les journalistes du site 4gamer à propos de. Au cours de l'entretien,. Naoki Hamaguchi a, ainsi, déclaré :Ainsi, comme vous l'aurez compris,. Toutefois, il va falloir patienter avant de pouvoir mettre les mains dessus. Nul doute que nous aurons davantage d'informations à son sujet, dès que l'équipe de développement sera prête à en dire plus.En attendant, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5 ainsi que sur PC.