Final Fantasy VII : Son directeur partage une bonne nouvelle sur la partie 3 du remake

S'il est toujours très discret, le troisième opus du remake de Final Fantasy VII est toujours d'actualité. D'ailleurs, Naoki Hamaguchi a donné quelques détails sur l'état du jeu, qui semble être en très bonne voie.
Le deuxième anniversaire de Final Fantasy 7 Rebirth
se rapproche à grands pas et le troisième opus de cette trilogie ne possède toujours pas de date de sortie. Cependant, il poursuit son développement et Square Enix a déjà confirmé plusieurs détails clés à son sujet. Mais Naoki Hamaguchi a confié lors d'une récente interview
que « l'expérience de jeu principale est presque terminée ».
Final Fantasy VII Part 3 entre officiellement dans sa « phase de peaufinage »
Pendant cet entretien réunissant le journaliste Julien Chièze, le directeur du remake et Guillaume Broche (directeur de Clair Obscur : Expedition 33
), Naoki Hamaguchi a indiqué que le troisième jeu de la trilogie remake de Final Fantasy VII avait franchi une nouvelle étape importante. Il précise que l'expérience de jeu globale est quasi-complète et que les équipes de développement la peaufinent avant de la proposer au public
.
Une fois cette étape franchie, nous pourrons le présenter sous une forme qui nous satisfera. Je vous demande donc de patienter encore un peu, et nous partagerons bientôt plus d'informations.
Naoki Hamaguchi n'a pas annoncé de date pour la diffusion d'un nouveau trailer ou une potentielle révélation. D'autant que Tetsuya Nomura a précisé il y a quelques semaines que la date d'annonce était déjà fixée et que l'équipe s'y tenait
. Cependant, un événement majeur va avoir lieu dans quelques jours et Final Fantasy VII Part 3 pourrait être de la fête.
Une apparition surprise possible lors des Game Awards 2025 ?
La cérémonie des Game Awards 2025 est l'occasion de présenter de nouvelles images des projets les plus attendus par les joueurs. Si le « bientôt » évoqué par le réalisateur du titre est vague, il peut signifier qu'un trailer sera diffusé pendant l'événement
. Cependant, il ne s'agit que de spéculations et non d'informations officielles.
La patience est donc une nouvelle fois de rigueur, mais les passionnés de la saga Final Fantasy auront certainement les yeux rivés sur leurs écrans pendant la remise de prix. Rappelons qu'à son lancement, Final Fantasy VII Remake Part 3 sera disponible sur Xbox Series X/S, PS5, PC et Nintendo Switch 2.
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