Final Fantasy VII Remake : Une belle surprise contenue dans l'édition Nintendo Switch 2

Si vous précommandez l'édition Nintendo Switch 2 physique de Final Fantasy VII Remake Intergrade, vous trouverez un petit paquet prisé des collectionneurs à l'intérieur. Mais un détail risque de ne pas plaire.
Lors du Nintendo Direct du 12 septembre, Square Enix a confirmé que Final Fantasy VII Remake Intergrade
arriverait prochainement sur Nintendo Switch 2. La version étoffée du premier opus de la trilogie (intégrant notamment le DLC INTERmission) sera disponible sur la nouvelle console de Nintendo à partir du 22 janvier 2026
. Mais pour inciter les joueurs à précommander le titre, un petit cadeau va être glissé dans les boîtes de jeu.
Un booster Magic The Gathering offert pour toute précommande de la version physique de Final Fantasy VII Remake Intergrade
Sur le site officiel de Square Enix, la fiche du jeu précise que pour toute précommande, les joueurs recevront en bonus un booster de l'extension Final Fantasy proposée dans le jeu de cartes Magic The Gathering
. Il est précisé que cette offre sera proposée dans la limite des stocks disponibles et que le booster en question contiendra des cartes anglaises. Ce petit détail risque de décevoir les amateurs du JCC, d'autant que l'extension existe en version française.
L'offre est également proposée chez certaines enseignes comme Micromania
. En plus du booster offert, la précommande donne droit à d'autres bonus comme une jaquette réversible, des matérias d'invocations, des accessoires en jeu et même une arme inédite. En revanche, la version physique de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 ne contiendra pas de cartouche, mais une Game-Key Card
.
Une offre qui ne concerne pas la version Xbox Series qui sortira en même temps
L'absence de cartouche physique peut dissuader les joueurs de craquer pour la précommande de Final Fantasy VII Remake Intergrade. Mais un autre détail a été relevé par la communauté. En effet, Square Enix a précisé que la version Xbox Series du titre sortirait le même jour que la version Nintendo Switch 2. Cependant, si vous précommandez la version dédiée aux consoles Microsoft, vous ne recevrez pas de booster Magic The Gathering.
Pour l'heure, la version Xbox Series de Final Fantasy VII Remake Intergrade n'est proposée qu'en version dématérialisée
. Cela explique l'absence de goodies physiques, mais ce détail risque de faire de nombreux déçus.
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