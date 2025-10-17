Final Fantasy 7 : Le troisième opus du projet de remake offrira une « nouvelle expérience »

Les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à une « nouvelle expérience de jeu » avec le troisième opus du projet de remake de Final Fantasy 7.

Une « nouvelle expérience de jeu » pour le troisième titre pour le remake de Final Fantasy 7

Le premier volet proposait une progression axée sur l'histoire, tandis que le deuxième volet allait plus loin avec un monde ouvert offrant une plus grande liberté aux joueurs. S'appuyant sur le deuxième volet, le troisième est également en cours de création afin d'offrir aux joueurs une nouvelle expérience de jeu. Nous vous invitons donc à la découvrir avec impatience.

Naoki Hamaguchi says he aims to give players a new gameplay experience with part 3 of the FF7 Remake trilogy!



He says his vision for the project is that just as the story changes between each game he also wants to have a new gaming experience with each entry.



“The first… pic.twitter.com/r5QemkQEBD — Genki✨ (@Genki_JPN) October 15, 2025

La raison derrière l'idée d'un projet de remake en trois parties

Final Fantasy 7 est un jeu qui compte un nombre impressionnant de fans. Nous aurions pu supprimer certaines parties et en faire un seul jeu, mais les fans de la version originale ne nous l'auraient jamais pardonné. Si nous voulons raconter cette histoire à l'aide des nouvelles technologies, il est impossible de le faire en un seul titre. C'est pourquoi nous avons pris la décision difficile de le diviser en trois parties.

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Comme vous le savez probablement déjà, le projet de remake de Final Fantasy 7 comportera trois opus au final. Les joueurs et les joueuses attendent désormais le troisième volet, alors queest disponible depuis 2024 sur PS5 et début 2025 sur PC. D'ailleurs,En effet, comme reporté par Genki-JPN sur Twitter/X, Naoki Hamagushi a dit quelques mots à propos du projet de remake de Final Fantasy 7, et plus précisément au sujet du troisième opus, lors du Brasil Game Show de cette année. Le directeur du titre a, alors, expliqué queMalheureusement, Naoki Hamagushi n'a pas apporté de plus amples précisions à ce sujet. De ce fait, nous ne savons pas encore en quoi et comme le troisième opus du remake de Final Fantasy 7 proposera « une nouvelle expérience de jeu », mais cette nouvelle devrait déjà faire plaisir aux fans.Au cours du même événement, Naoki Hamagushi s'est exprimé à propos du projet de remake de Final Fantasy 7 en trois parties. Cette décision a été prise pour les fans :Dans tous les cas, il va falloir faire preuve de patience avant de pouvoir découvrir le troisième opus du remake de Final Fantasy 7. En attendant, rappelons queest disponible sur PS5 et PC.