FIFA Ultimate Team est loin d'être un jeu de hasard selon l'ancien président d'EA Sports

Depuis plusieurs années, les microtransactions et surtout les loot boxes sont surveillées de très près par les différentes autorités nationales. Suite au scandale créé par Electronic Arts avec Star Wars: Battlefront 2 , l'éditeur a quelque peu revu sa façon de faire. L'une de ses franchises phares, qui est de plus en plus lucrative,, comme la Belgique et les Pays-Bas.Dans un entretien avec nos confrères de GamesIndustry , l'ancien président d'EA Sports, Peter Moore, qui a fait une pige à la tête de Liverpool, estime que nous sommes loin de voir dans FIFA Ultimate Team un jeu de hasard,. Il va même jusqu'à comparer l'ouverture des packs à l'achat de paquets de cigarettes dans les années 1920, lesquels permettaient de récupérer des cartes de sportifs.Il avance également comme argument: « Les chiffres parlent d'eux-mêmes. [...] Et si vous y jouez, vous l'adorerez ». Néanmoins, Peter Moore admet qu'en dehors d'Ultimate Team,, vantant même la réaction d'EA qui « est toujours aussi fort pour se rendre compte d'une décision qu'ils n'auraient probablement pas dû prendre et se retirer pour prendre d'autres décisions » mentionnant le fait quePour conclure son échange, qui pourrait surprendre plus d'un joueur, il estime que l'arrivée du mode FUT et de ses microtransactions ont permis à la licence de repartir de l'avant, elle qui « stagnait ».Rappelons tout de même qu'Electronic Arts a récemment mis en place une option pour limiter les dépenses d'argent réel en jeu . Le mode, qui est au cœur de plusieurs actions en justice , a rapporté 1,5 milliard de dollars lors de l'année fiscale 2020