FIFA 21 introduit un système pour limiter les dépenses sur FUT

Le mode FUT de la franchise est très populaire et surtout très lucratif, puisque les joueurs dépensent parfois plusieurs centaines voire milliers d'euros chaque année pour acheter des packs, lesquels donnent la possibilité, avec de la chance, de repartir avec de belles cartes de joueurs. Malheureusement, la chance est un facteur trop important ici et l'action d'ouvrir des packs peut vite devenir addictive, ce qui a poussé de nombreux pays à se pencher sur le sujet. C'est notamment le cas de la Belgique et des Pays-Bas, qui ont finalement considéré ces microtransactions comme des jeux d'argent.Néanmoins, dans les autres pays, Electronic Arts continue de proposer ces packs en vente sans avoir revu sa politique, si ce n'est l'arrivée du taux de chance de récupérer telle ou telle carte. Contraint de réagir, puisque de plus en plus de pays ont le mode FUT dans leur viseur, la firme a annoncé lors de la publication de la mise à jour de ce 12 novembre qu'Outre la possibilité de suivre le temps de jeu, «» permettra de définir un nombre de matchs auquel vous (ou votre enfant) pourrez jouer ou encore le nombre de Points FIFA qui peuvent être achetés. Vous pourrez également suivre le nombre de packs FUT ouverts, que ce soit avec des Points FIFA ou des crédits.Vous pourrez activer la fonctionnalité à partir des paramètres, et suivre les données aussi bien en jeu que sur les applications telles que FIFA 21 Companion et Web. Vous pouvez retrouver de plus amples informations ici