FIFA 20 : Le mode FUT attaqué en justice en France

Deux plaintes viennent d'être déposées à l'encontre du mode Ultimate Team, très apprécié par les joueurs de la licence.

Quel avenir pour le mode FUT en France ?

Le mode, abréviation de, est l'un des modes les plus populaires de la licence footballistique depuis quelques années maintenant, mais aussi très lucratif pour, étant donné que de nombreusesy sont présentes. Ces d'ailleurs celles-ci qui posent actuellement problème, comme le révèlent nos confrères de l'Le quotidien avance que deux avocats,et, viennent de déposer plainte contre X, mettant en cause le mode, et plus particulièrement le « jeu de hasard » qui pourrait s'y être glissé. Le jeu de hasard ne serait ni plus ni moins que les. Même si ces derniers affichent depuis quelque temps le taux de probabilité de « packer » un joueur possédant une certaine note générale, les deux avocats estiment que ledit mode peut s'apparenter à une drogue. Les mécanismes utilisés par la firme américaine sont également pointés du doigt.Selon l'un des deux avocats, « l'achat de packs au contenu aléatoire ne constitue rien d'autre qu'un pari. C'est la logique du casino que l'on fait ainsi entrer dans les foyers ». Pour éclairer ses propos, il explique que l'un des clients qu'il représente aurait dépensé plusieurs centaines d'euros dans le jeu, sans jamais avoir mis la main sur un joueur important. Son homologue prend lui exemple sur nos voisins belges et hollandais, qui ont, depuis peu, considéré que cesavaient un lien avec les jeux de hasard, ce qui a eu pour effet de lesToujours dans l'article de l', un joueur, qui aurait dépensé 40 000 euros ces dernières années, pour mettre la main sur des joueurs de renom via leset bien au courant de la grande part de hasard dans l'ouverture de ces packs, émet des doutes quant à la fiabilité des taux d'obtention affichés en jeu. « Comment savoir s'il n'y a pas tromperie sur la marchandise ? ».Si c'est une première en France,s'est déjà exprimé sur le sujet, et a toujours affirmé que lesde ce mode ne constituent pas du hasard, étant donné que les joueurs reçoivent toujours un nombre spécifique d'objets. Reste à savoir comment réagira la firme américaine à cette nouvelle plainte, et ce qu'en penseront les instances françaises. Il est possible, qu'à l'image de la Belgique et des Pays-Bas, ces microtransactions soient supprimées dans FIFA dans les mois ou années à venir.Ce n'est pas la première fois que les microtransactions d'Electronic Arts sont au cœur de nombreuses polémiques, puisque nous rappelons que lors de la sortie de Star Wars: Battlefront 2 les joueurs avaient fait part de leur mécontentement suite à leur présence, jugées comme du pay-to-win. La firme avait alors fait marche arrière, pour le plus grand plaisir de la communauté.