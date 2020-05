Ultimate Team a rapporté 1,5 milliard de dollars cette année à EA

Le mode Ultimate Team, présent dans les titres sportifs d'Electronic Arts, a battu un nouveau record pour l'année fiscale 2020, avec près d'un milliard et demi de dollars de bénéfice.

EA Net Revenue from Ultimate Team



FY 2020: $1.49bn

FY 2019: $1.37bn

FY 2018: $1.18bn

FY 2017: $775m

FY 2016: $660m

FY 2015: $587m — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 20, 2020

Electronic Arts peut se targuer d'être à la tête de l'un des modes de jeux multijoueur les plus lucratifs de l’industrie avec, notamment présent danset. Durant l'année fiscale 2020,, soit 220 millions de dollars de plus que l'année précédente.Ces chiffres en constante augmentation, le studio les doit notamment à FIFA, qui possède une base de joueurs de plus en plus nombreux au fil des années. Si le mode est très critiqué par son aspect « pay-to-win » et un gameplay on ne peut plus frustrant, les joueurs n'hésitent pas à mettre la main à la poche, notamment lors d'événements exceptionnels in-game., voire plus, pour le plus grand bonheur d'Electronic Arts.La firme américaine n'abandonnera donc pas ce mode, même si de plus en plus d'instances le pointent du doigt suite à ses microtransactions pouvant s'apparenter à un jeu de hasard. En 2019, Ultimate Team représentait plus d'un quart des revenus d'Electronic Arts à lui seul , une part qui devrait, selon toute logique, augmenter encore un peu plus cette année.