Fellowship : Que peut-on faire dans le bastion ?

Le bastion de Fellowship est la base à partir de laquelle vous optimisez votre personnage, découvrez les points centraux et les PNJ importants dans cet article.
Fellowship
est disponible depuis le 16 octobre 2025 en accès anticipé, et si certains n'ont pas hésité avant d'entamer l'aventure, d'autres hésitent encore, se demandant ce qu'il sera possible de faire concrètement sur le jeu en dehors des donjons. Le bastion
répond à toutes ces questions, et pour que vous y voyiez plus clair, nous vous invitons à participer à une petite visite guidée
des lieux.
Quelles possibilités offre le bastion sur Fellowship ?
Sur Fellowship
, la base dans laquelle vous évoluerez en dehors des donjons s'appelle le bastion (Stronghold)
. C'est à cet endroit qu'il est possible de faire de l'artisanat, améliorer son équipement, ou encore, changer d'apparence. Plusieurs PNJ sont à votre disposition pour effectuer divers types d'actions, et nous vous les présentons ci-dessous.
Coffres
Dans le bastion, vous pouvez stocker des objets en cliquant sur l'un des 3 coffres à votre disposition.
Table de missions
La table de missions vous permet de lancer des parties rapides, mode défi ou éternel. Il s'agit d'une alternative au bouton Jouer situé en haut à gauche de votre écran.
Monument des légendes
Juste à côté de la table de missions, le monument des légendes offre la possibilité de consulter les classements des héros en donjon.Miroir des illusions
Toujours dans la même zone du bastion, le Miroir des illusions est l'outil auquel vous devez faire appel pour changer d'apparence.
Ferrailleur
Le ferrailleur est utile pour recycler l'équipement dont vous ne voulez plus, et récupérer ainsi de l'or et des matériaux.
Bjorn le Forgeron
Ce PNJ est localisé à proximité du ferrailleur, il améliorera votre équipement en échange d'or.Cassian le Joaillier
En face du forgeron, Cassian sertira votre équipement de gemmes
, contre de l'or et des matériaux.Sanctuaire d'infusion
Le sanctuaire d'infusion vous servira une fois que vous obtiendrez une arme dont le trait peut être amélioré.
Écuries
En passant par les écuries, vous pourrez acheter des montures, équiper celle de votre choix. Toutefois, les possibilités seront limitées si vous n'avez pas suffisamment progressé.
Marchands d'équipements
Keirem, Noval et Brenhem vendent divers objets : équipements de démarrage, cosmétiques, boîtes de fournitures et matériaux.
Mannequins d'entraînement
Pour vous entraîner à effectuer correctement votre rotation, il est possible d'affronter les mannequins d'entraînement.
Efficace et complet, le bastion de Fellowship
offre tout ce dont vous avez besoin pour vous optimiser, et s'y orienter est aisé, si bien que vous devriez trouver rapidement vos marques. Attention toutefois, si vous franchissez ses limites, vous mourrez !
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