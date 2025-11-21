Fellowship : Les nouveautés de la saison 1 ont été évoquées par les développeurs

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 novembre 2025 à 11h06
Fellowship connaît le succès avec l'accès anticipé, et les développeurs ne comptent pas en rester là. Des nouveautés sont au programme avec la saison 1, de façon à continuer d'améliorer le jeu.
Fellowship : Les nouveautés de la saison 1 ont été évoquées par les développeurs
Fellowship, le premier MODA (Multiplayer Online Dungeon Adventure) du studio Chief Rebel, est disponible en accès anticipé depuis octobre 2025, et rencontre un succès auquel les développeurs ne s'attendaient pas. Pour le moment, 9 millions de donjons ont été complétés, 7,2 millions d'heures ont été jouées et 49 millions de personnages ont connu la mort. Ces chiffres encourageants contribuent à continuer à œuvrer pour améliorer le jeu, et quelques nouveautés à venir ont été dévoilées dans une vidéo Dev update.

Les développeurs de Fellowship évoquent les nouveautés qui arriveront avec la première saison

Miniature vidéo

Matchmaking

En novembre 2025, les développeurs de Fellowship se sont de nouveau exprimés pour évoquer l'avenir du MODA. Ils sont d'abord revenus sur les difficultés rencontrées avec le matchmaking du mode Eternal, qui avait été ajouté très tard dans le développement. La file d'attente fera son entrée le 11 décembre, et pourra être ajustée au fur et à mesure du temps et des observations effectuées.

Cosmétiques et événements saisonniers

À l'approche des fêtes de Noël, un événement spécial sera proposé aux joueurs, et vous pouvez vous attendre à prendre part à de nouvelles activités pour débloquer des cosmétiques supplémentaires. Ces derniers ne disparaîtront pas avec la réinitialisation, tout comme ceux d'Halloween dernier. 

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Nouveaux héros

La prochaine saison accueillera un nouveau tank « support », maniant une épée à deux mains. Ce héros ne bénéficiera pas d'autant de sorts de contrôle qu'Helena ou Meiko, mais saura se montrer utile autrement. Les dataminages avaient laissé entendre qu'un certain « Gundir » serait de la partie, et il s'avère que le viking devrait faire son entrée en tant que DPS, même si les développeurs n'en sont encore qu'à l'étape du prototype pour l'instant. Quoi qu'il en soit, le nouveau healer a été confirmé, et il s'agira d'un personnage féminin capable de ralentir les éléments de son environnement pour prévenir les dégâts. Elle risque donc d'être difficile à prendre en main puisqu'il sera nécessaire de connaître le déroulement des combats pour anticiper au mieux les dégâts imminents.

Confirmation de donjons supplémentaires (et plus encore)

En plus de cela, la première saison de Fellowship introduira de nouveaux traits d'armes, d'ensembles et de légendaires. Chaque build aura ainsi intérêt à récupérer des légendaires, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Des donjons inédits sont également au programme, tout comme des améliorations au niveau des fonctionnalités sociales, comme la liste d'amis.

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Les développeurs ont assuré être à l'écoute des joueurs, et tenir vraiment compte de vos retours. De belles surprises vous attendent donc bientôt sur Fellowship, la sortie officielle du MODA sera alors à ne manquer sous aucun prétexte !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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