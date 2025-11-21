Fellowship : Les nouveautés de la saison 1 ont été évoquées par les développeurs



le 21 novembre 2025 à 11h06 Publié par Amandine Paccou le 21 novembre 2025 à 11h06

Fellowship connaît le succès avec l'accès anticipé, et les développeurs ne comptent pas en rester là. Des nouveautés sont au programme avec la saison 1, de façon à continuer d'améliorer le jeu.