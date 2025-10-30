Fellowship célèbre Halloween, des montures et des transmogrifications vous attendent

Découvrez les cosmétiques disponibles pendant l'événement d'Halloween 2025 sur Fellowship dans cet article.
Du 30 octobre au 13 novembre 2025, Fellowship
accueille son premier événement sur l'accès anticipé, les festivités d'Halloween
: The Haunting of Stronghold
. Le bastion
se transforme ainsi en un lieu hanté aux effets sonores effrayants, et diverses récompenses cosmétiques attendent les joueurs.
Quels butins sont disponibles pendant Halloween sur Fellowship ?
Si vous vous êtes connecté sur Fellowship
à partir du 30 octobre 2025, vous avez sans doute remarqué que le bastion avait été redécoré à l'approche d'Halloween
. L'ambiance de la base a ainsi fortement changé, en raison aussi d'une bande sonore inquiétante, et les développeurs ont également souhaité célébrer cet événement en vous permettant de récupérer de nouvelles transmogrifications et montures.
En effet, un nouveau marchand a fait son entrée pour l'occasion, le « Caretaker of Fallen Heroes
», et c'est à lui que vous devez vous adresser pour vous offrir les cosmétiques d'Halloween
:MonturesDeux montures
peuvent être acquises sans aucun prérequis, des balais hantés
(120 et 480 pièces d'or).
Transmogrifications
En plus des montures, tous les joueurs peuvent prétendre à de nouvelles apparences pour leur héros favori après avoir complété 10 donjons durant les festivités.
Concrètement, si vous incarnez Tariq, vous devrez terminer 10 instances avec ce champion pour déverrouiller la transmogrification associée à ce personnage.
Chaque héros dispose de son propre ensemble, et l'acquisition d'un set ne vous reviendra ensuite qu'à 60 pièces d'or.
N'importe quel type de donjon sera comptabilisé dans la progression de ce prérequis ; mode défi (n'importe quelle ligue) ou partie rapide.
Ne tardez donc pas de vous connecter sur Fellowship
pour participer à des instances, et adopter ainsi un style hanté sur votre héros préféré. Vous avez jusqu'au 13 novembre pour débloquer ces cosmétiques réussis (nous saluons surtout le Vigour fantôme), alors ne manquez pas cette occasion, d'autant que cela ne vous coûtera que quelques pièces d'or !
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