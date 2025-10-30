Fellowship célèbre Halloween, des montures et des transmogrifications vous attendent























En effet, un nouveau marchand a fait son entrée pour l'occasion, le « Caretaker of Fallen Heroes », et c'est à lui que vous devez vous adresser pour vous offrir lespeuvent être acquises sans aucun prérequis, des(120 et 480 pièces d'or).En plus des montures, tous les joueurs peuvent prétendre à deConcrètement, si vous incarnez Tariq, vous devrez terminer 10 instances avec ce champion pour déverrouiller la transmogrification associée à ce personnage.Chaque héros dispose de son propre ensemble, et l'acquisition d'un set ne vous reviendra ensuite qu'àN'importe quel type de donjon sera comptabilisé dans la progression de ce prérequis ; mode défi (n'importe quelle ligue) ou partie rapide.Ne tardez donc pas de vous connecter surpour participer à des instances, et adopter ainsi un style hanté sur votre héros préféré. Vous avez jusqu'au 13 novembre pour débloquer ces cosmétiques réussis (nous saluons surtout le Vigour fantôme), alors ne manquez pas cette occasion, d'autant que cela ne vous coûtera que quelques pièces d'or !