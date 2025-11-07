Fellowship : Les healers ont reçu le buff tant attendu avec la mise à jour du 6 novembre

Sylvie et Vigour, les héros healers de Fellowship, ont fait l'objet d'un buff massif avec le patch du 6 novembre 2025.
Depuis le lancement de Fellowship
en accès anticipé au début du mois d'octobre 2025, un rôle est moins convoité que les autres, celui de healer. En effet, incarner Sylvie et Vigour n'est pas une mince affaire
, d'autant que les DPS rencontrent souvent des difficultés à interrompre les compétences les plus dévastatrices des créatures en instance. La mise à jour du 6 novembre 2025 a toutefois renversé la situation.
Sylvie et Vigour reçoivent un buff majeur sur Fellowship
Une nouvelle mise à jour
a été déployée sur Fellowship
le 6 novembre 2025, et les changements apportés devraient ravir les healers, en particulier ceux qui affectionnent Sylvie
. Cette dernière a été fortement ajustée, et voit sa puissance de soins et de dégâts augmenter considérablement. Vigour a fait l'objet d'un traitement similaire, mais dans une moindre mesure.
Cela permet donc à ces deux soigneurs de disposer de plus de poids pour éviter les wipes, et tenir leur groupe en vie. Une utilité plus prononcée et une puissance de heal améliorée popularisent Sylvie et Vigour, en témoigne cette publication Reddit.
Healers buffed so hard that there are now too many of us 😯
byu/derHuschke infellowshipgame
Alors que peu de joueurs s'essayaient au rôle de healer en raison de sa difficulté, il apparaît aujourd'hui qu'une partie importante de la communauté est moins effrayée qu'auparavant à cette idée, et n'hésite plus à tenter sa chance. Sylvie était sans nul doute le héros qui souffrait le plus d'un manque de puissance, c'est pourquoi sa popularité vient de s'accroître significativement, beaucoup considérant que le « healing est devenu très amusant
».
Une fois encore, les développeurs de Fellowship
ont montré qu'ils étaient attentifs aux ressentis des joueurs. Quelques jours plus tôt, une séance de streaming indiquait que l'ajout d'une mini-carte, des guildes, des raids et d'un nouveau tank et heal étaient au programme, des décisions prometteuses quant à l'avenir du MODA.
Helena, Meiko et Taric sont également concernés par le patch du 6 novembre 2025, alors ne manquez pas de le consulter
pour connaître les changements appliqués à votre personnage favori.
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