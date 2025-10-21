Fellowship : Quel niveau d'équipement obtenir selon la difficulté des donjons ?

Retrouvez le niveau de butin (iLvl) à récupérer selon votre palier sur Fellowship (Recrue, Adepte, Champion, Parangon) dans cet article.
Fellowship
est disponible en accès anticipé depuis le 16 octobre 2025, permettant à tous les amateurs de défi PvE d'en relever un nouveau. Le MODA offre un fonctionnement similaire au Mythique+, en proposant des donjons d'une difficulté grandissante selon votre niveau, et cela se traduit par des mécaniques supplémentaires, des dégâts plus importants et des ennemis plus résistants. Pour progresser, il est impératif de bien s'équiper, c'est pourquoi nous vous présentons ici les niveaux d'objet à récupérer selon son rang.
Niveau de butin selon le rang sur Fellowship
Sur Fellowship
, chaque donjon
complété en mode défi accorde de l'équipement dans le coffre débloqué lorsque l'instance est terminée. Bien entendu, plus vous évoluez dans un palier élevé, plus la qualité du butin augmente.
Pour que vous y voyiez un peu plus clair, voici le niveau d'objet pouvant être obtenu à chaque niveau de difficulté de donjon
:
|Niveau de donjon
|Niveau d'objet
|Recrue 1
|15
|Recrue 2
|30
|Recrue 3
|30
|Recrue 4
|45
|Recrue 5
|45
|Recrue 6
|60
|Recrue 7
|75
|Adepte 1
|75
|Adepte 2
|90
|Adepte 3
|90
|Adepte 4
|105
|Adepte 5
|105
|Adepte 6
|120
|Adepte 7
|135
|Champion 1
|135
|Champion 2
|150
|Champion 3
|150
|Champion 4
|165
|Champion 5
|165
|Champion 6
|180
|Champion 7
|195
|Parangon 1
|195
|Parangon 2
|210
|Parangon 3
|210
|Parangon 4
|225
|Parangon 5
|225
|Parangon 6
|240
|Parangon 7
|255
|Mode éternel
|270
Notez que les pièces légendaires peuvent être acquises à partir du rang Champion 1 pour le iLvl 300, et à partir du rang Parangon 1 pour le iLvl 330.
Comment obtenir de l'équipement en commençant Fellowship ?
Si vous effectuez vos premiers pas sur Fellowship
, nous vous recommandons de démarrer au niveau Recrue 3
, mais après avoir complété quelques parties rapides
pour acheter de l'équipement vert auprès de l'intendant Novak
contre des fournitures.
Ce PNJ vous vendra dans un premier temps de l'équipement iLvl 15 pour 14 emplacements. Toutefois, si vous êtes à l'aise avec le jeu, n'attendez pas d'avoir remplacé toutes vos pièces de niveau 1 avant de vous essayer au mode Recrue 3. Après quelques donjons et l'obtention d'objets iLvl 30, vous devriez être rapidement à l'aise pour corser la difficulté et prétendre à de meilleurs butins. Qui plus est, les instances en mode défi octroient de l'or,
utile à l'amélioration de l'équipement, ce qui rend cette option plus avantageuse. N'ayez donc pas peur d'accroître la difficulté sur Fellowship
, vous n'en serez que mieux récompensé !
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