Fellowship : Quel niveau d'équipement obtenir selon la difficulté des donjons ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 octobre 2025 à 13h08
Retrouvez le niveau de butin (iLvl) à récupérer selon votre palier sur Fellowship (Recrue, Adepte, Champion, Parangon) dans cet article.
Fellowship : Quel niveau d'équipement obtenir selon la difficulté des donjons ?
Fellowship est disponible en accès anticipé depuis le 16 octobre 2025, permettant à tous les amateurs de défi PvE d'en relever un nouveau. Le MODA offre un fonctionnement similaire au Mythique+, en proposant des donjons d'une difficulté grandissante selon votre niveau, et cela se traduit par des mécaniques supplémentaires, des dégâts plus importants et des ennemis plus résistants. Pour progresser, il est impératif de bien s'équiper, c'est pourquoi nous vous présentons ici les niveaux d'objet à récupérer selon son rang.

Niveau de butin selon le rang sur Fellowship

Sur Fellowship, chaque donjon complété en mode défi accorde de l'équipement dans le coffre débloqué lorsque l'instance est terminée. Bien entendu, plus vous évoluez dans un palier élevé, plus la qualité du butin augmente.

palier-fellowship-donjon
Pour que vous y voyiez un peu plus clair, voici le niveau d'objet pouvant être obtenu à chaque niveau de difficulté de donjon :

Niveau de donjon Niveau d'objet
Recrue 1 15
Recrue 2 30
Recrue 3 30
Recrue 4 45
Recrue 5 45
Recrue 6 60
Recrue 7 75
Adepte 1 75
Adepte 2 90
Adepte 3 90
Adepte 4 105
Adepte 5 105
Adepte 6 120
Adepte 7 135
Champion 1 135
Champion 2 150
Champion 3 150
Champion 4 165
Champion 5 165
Champion 6 180
Champion 7 195
Parangon 1 195
Parangon 2 210
Parangon 3 210
Parangon 4 225
Parangon 5 225
Parangon 6 240
Parangon 7 255
Mode éternel  270

Notez que les pièces légendaires peuvent être acquises à partir du rang Champion 1 pour le iLvl 300, et à partir du rang Parangon 1 pour le iLvl 330.

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Comment obtenir de l'équipement en commençant Fellowship ?

Si vous effectuez vos premiers pas sur Fellowship, nous vous recommandons de démarrer au niveau Recrue 3, mais après avoir complété quelques parties rapides pour acheter de l'équipement vert auprès de l'intendant Novak contre des fournitures.

intendant-novak
Ce PNJ vous vendra dans un premier temps de l'équipement iLvl 15 pour 14 emplacements. Toutefois, si vous êtes à l'aise avec le jeu, n'attendez pas d'avoir remplacé toutes vos pièces de niveau 1 avant de vous essayer au mode Recrue 3. Après quelques donjons et l'obtention d'objets iLvl 30, vous devriez être rapidement à l'aise pour corser la difficulté et prétendre à de meilleurs butins. Qui plus est, les instances en mode défi octroient de l'or, utile à l'amélioration de l'équipement, ce qui rend cette option plus avantageuse. N'ayez donc pas peur d'accroître la difficulté sur Fellowship, vous n'en serez que mieux récompensé !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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