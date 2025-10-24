Fellowship : Le rôle de healer est-il le plus difficile ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 octobre 2025 à 19h21
Les joueurs de Fellowship discutent du rôle de soigneur, et beaucoup estiment que ce choix est loin d'être le plus facile.
Fellowship : Le rôle de healer est-il le plus difficile ?
Le 16 octobre 2025, Fellowship ouvrait les portes de l'accès anticipé, permettant à des milliers de joueurs de faire leurs premiers pas sur le MODA, un croisement entre le MOBA et le MMO axé sur la progression en donjon, non sans rappeler le fonctionnement du mode Mythique+. Pour participer à une instance, il est nécessaire de composer un groupe de 4 joueurs, comportant un tank, deux DPS et un healer. Or, ce dernier rôle serait le plus compliqué à endosser selon la communauté.

Soigner sur Fellowship, ce n'est pas de tout repos

Sur Fellowship, plus vous augmentez la difficulté, plus vous devez prêter attention à ce qu'il se passe autour de vous, par exemple en étant en mesure d'interrompre les compétences les plus dévastatrices de vos ennemis. Si vous vous contentez de foncer sans réfléchir, les résultats sont souvent catastrophiques, et votre healer se retrouve rapidement débordé. Face à ce constat, les joueurs ont évoqué la difficulté d'être soigneur sur le MODA.

I've been playing a variety of MMOs for decades and the expectation of what healers can do in this game are insane
byu/TheWholeTeamHere infellowshipgame

Les publications sur Reddit faisant état du problème se multiplient, et ceux qui jouent heal partagent un sentiment similaire : les attentes des autres joueurs concernant le soigneur sont très élevées, puisque beaucoup estiment que le rôle du healer est de rattraper les erreurs commises par les autres. En effet, l'exemple le plus souvent cité est celui dans lequel le tank engage plusieurs groupes d'ennemis, qu'aucune interruption n'est effectuée, et que, sans grande surprise, le groupe wipe. Bien souvent, la faute est jetée sur le healer, qui ne peut pourtant pas accomplir des miracles.

vigour-fellowship

Faut-il apporter un buff à Sylvie et à Vigour ?

Contrairement à des jeux tels que WoW, les héros healers sur Fellowship n'ont pas les ressources nécessaires pour effacer en quelques secondes les erreurs des DPS ou du tank. La plupart des CDs présentent un long temps de recharge, et Sylvie par exemple ne dispose pas de soin direct, quant à Vigour, un positionnement spécifique est nécessaire en raison de la faible portée de ses sorts. Qui plus est, la gestion du mana est difficile sur le MODA, c'est pourquoi un joueur a tenté de faire prendre conscience à la communauté des obstacles que rencontrent Sylvie et Vigour.

What you need to know about your healer as a non-healer
byu/tordana infellowshipgame

Au regard des commentaires, il apparaît qu'un buff des héros healers soit demandé, mais est-ce vraiment nécessaire ? Fellowship propose des donjons suivant les mécaniques du Mythique+, la solution pour que le jeu apparaisse plus abordable en la matière est donc peut-être simplement de devenir meilleur, et cela ne peut se faire qu'en y passant du temps et en s'entraînant.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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