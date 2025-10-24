Fellowship : Le rôle de healer est-il le plus difficile ?

Les joueurs de Fellowship discutent du rôle de soigneur, et beaucoup estiment que ce choix est loin d'être le plus facile.
Le 16 octobre 2025, Fellowship
ouvrait les portes de l'accès anticipé, permettant à des milliers de joueurs de faire leurs premiers pas sur le MODA, un croisement entre le MOBA et le MMO axé sur la progression en donjon, non sans rappeler le fonctionnement du mode Mythique+. Pour participer à une instance, il est nécessaire de composer un groupe de 4 joueurs, comportant un tank, deux DPS et un healer. Or, ce dernier rôle serait le plus compliqué à endosser selon la communauté.
Soigner sur Fellowship, ce n'est pas de tout repos
Sur Fellowship
, plus vous augmentez la difficulté, plus vous devez prêter attention à ce qu'il se passe autour de vous, par exemple en étant en mesure d'interrompre les compétences les plus dévastatrices de vos ennemis. Si vous vous contentez de foncer sans réfléchir, les résultats sont souvent catastrophiques, et votre healer se retrouve rapidement débordé. Face à ce constat, les joueurs ont évoqué la difficulté d'être soigneur sur le MODA.
I've been playing a variety of MMOs for decades and the expectation of what healers can do in this game are insane
byu/TheWholeTeamHere infellowshipgame
Les publications sur Reddit faisant état du problème se multiplient, et ceux qui jouent heal partagent un sentiment similaire : les attentes des autres joueurs concernant le soigneur sont très élevées, puisque beaucoup estiment que le rôle du healer est de rattraper les erreurs commises par les autres.
En effet, l'exemple le plus souvent cité est celui dans lequel le tank engage plusieurs groupes d'ennemis, qu'aucune interruption n'est effectuée, et que, sans grande surprise, le groupe wipe. Bien souvent, la faute est jetée sur le healer, qui ne peut pourtant pas accomplir des miracles.
Faut-il apporter un buff à Sylvie et à Vigour ?
Contrairement à des jeux tels que WoW, les héros healers sur Fellowship
n'ont pas les ressources nécessaires pour effacer en quelques secondes les erreurs des DPS ou du tank. La plupart des CDs présentent un long temps de recharge, et Sylvie par exemple ne dispose pas de soin direct, quant à Vigour, un positionnement spécifique est nécessaire en raison de la faible portée de ses sorts. Qui plus est, la gestion du mana est difficile sur le MODA, c'est pourquoi un joueur a tenté de faire prendre conscience à la communauté des obstacles que rencontrent Sylvie et Vigour.
What you need to know about your healer as a non-healer
byu/tordana infellowshipgame
Au regard des commentaires, il apparaît qu'un buff des héros healers soit demandé, mais est-ce vraiment nécessaire ? Fellowship
propose des donjons suivant les mécaniques du Mythique+, la solution pour que le jeu apparaisse plus abordable en la matière est donc peut-être simplement de devenir meilleur, et cela ne peut se faire qu'en y passant du temps et en s'entraînant.
Le titre de Chief Rebel n'en est pour l'instant qu'au stade de présaison avec l'accès anticipé, et des changements pourraient être apportés avant la sortie officielle. Par ailleurs, d'autres héros pourraient faire leur entrée, ce qui pourrait offrirait davantage de choix de gameplay. Il faudra toutefois faire preuve d'un peu de patience pour en savoir plus, alors restez à l'affût pour ne rien manquer de l'actualité de Fellowship
.
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