Fellowship : Comment obtenir des gemmes ?

Retrouvez des informations relatives aux gemmes sur Fellowship dans cet article (obtention, amélioration et puissance de gemme).
Fellowship
est disponible en accès anticipé depuis le 16 octobre 2025, et les joueurs font ainsi leurs premiers pas sur le MODA du studio Chief Rebel. En commençant l'aventure après avoir opté pour un personnage parmi les 9 possibilités, vous avez sans doute exploré le bastion et découvert que votre équipement sera à améliorer de différentes manières, l'une d'entre elles étant de le sertir de gemmes
.
Comment débloquer les gemmes dans Fellowship ?
Vous avez peut-être été déçu de constater que sur Fellowship
, il n'est pas possible de disposer de gemmes pour son équipement
en commençant le jeu. Même si des PNJ sont disponibles dès le début de votre progression dans le bastion, les donjons ne vous permettent pas tout de suite d'en accumuler. En effet, pour en obtenir, vous devrez avoir au moins atteint le niveau Contender 7 (Recrue 7) et parcourir des donjons
. Plus vous augmenterez la difficulté, plus les gemmes reçues seront de meilleure qualité, et ce jusqu'au mode Éternel 2.
Qu'est-ce que la puissance de gemme ?
Les gemmes
ne sont pas une mécanique à ignorer sur Fellowship, car elles accordent à votre personnage de la puissance de gemme.
Le panneau de gemmes pourra commencer à être rempli une fois que vous évoluerez au niveau Adepte.
Notez que les emplacements n'apparaissent que par le biais des objets hors set.
Il existe 6 couleurs de gemme
, qui correspondent à 6 arbres de puissance. Lorsque vous incrustez une gemme, la branche correspondante est améliorée. Voici les statistiques augmentées selon la couleur :
- Rubis (rouge) → caractéristiques principales et vie
- Émeraude (vert) → réduction des temps de recharge et expertise
- Saphir (bleu) → esprit et héroïsme
- Topaze (jaune) → célérité
- Diamant (blanc) → divers (statistiques principales et secondaires, endurance, réduction des CD)
- Améthyste (violet) → chances de coup critique
La complétion d'une branche de gemmes requiert 2640 points de puissance de gemme, et si vous dépassez cette limite, vous recevrez des bonus supplémentaires. Les niveaux de gemme
sont les suivants :
- Petite → 120 points de puissance de gemme
- Grande → 240 points de puissance de gemme
- Splendide → 360 points de puissance de gemme
- Parfaite → 480 points de puissance de gemme
Comment améliorer les gemmes sur Fellowship ?
Sur Fellowship
, 3 gemmes de niveau inférieur peuvent être fusionnées pour en créer une de niveau supérieur, en interagissant avec Braggi dans le bastion. La transmutation incarne ainsi la seconde méthode d'obtention de gemmes
, mais elle nécessite d'avoir déjà des matériaux.
- 3 petites gemmes → 1 grande gemme
- 3 grandes gemmes → 1 splendide
- 3 splendides → 1 parfaite
Ce PNJ vous permettra en outre de désassembler vos gemmes et de les transmuter pour changer leur couleur. Les gemmes ne doivent pas être négligées sur ce MODA, c'est pourquoi nous vous recommandons de n'en jeter aucune, et de ne pas hésiter à vous en équiper.
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