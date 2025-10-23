Fellowship : Existe-t-il un système de logs ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 octobre 2025 à 17h40
Et si il était possible de consulter des logs sur Fellowship, de la même façon que sur WoW ?
Fellowship : Existe-t-il un système de logs ?
Fellowship offre un système de classement en jeu, consultable à partir du Monument des légendes dans le bastion. Or, ce système visant à faire honneur aux meilleurs joueurs et équipes est incomplet, dans le sens où le détail des combats ne peut être consulté, puisque seul le chronomètre réalisé est indiqué. La question est alors de savoir si comme sur d'autres jeux, il existe ou non un système de logs sur Fellowship.

À quoi servent les logs ?

Sur WoW, une partie des joueurs a pour principal objectif de réaliser de bonnes performances en raid, dans l'optique de décrocher des logs honorables. Ce système est un enregistrement de tout ce qui se produit en instance, par exemple les causes des morts, les compétences utilisées, le DPS et le HPS réalisés. Plus vous vous distinguez des autres joueurs évoluant avec la même classe et spécialisation que vous, plus vos parses sont bonnes, c'est-à-dire votre note : si vous obtenez un 80, cela signifie que vous avez fait mieux que 80 % des joueurs.

wcl-entree
Ainsi, nombreux sont ceux qui apprécient de raid uniquement pour l'aspect compétitif lié aux logs, et cet aspect du jeu contribue à sa popularité. Alors que Fellowship vise à proposer un jeu axé sur le Mythique+ et une progression de donjons, certains se demandent si le titre de Chief Rebel offre aussi un système de logs.

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Fellowshiplogs existe bel et bien

Bonne nouvelle si vous aimez la compétition et mesurer vos performances, puisque Fellowshiplogs est un site fonctionnant de la même manière que Warcraftlogs. Autrement dit, il existe bien un système de logs sur Fellowship depuis l'accès anticipé, vous permettant d'analyser les performances des meilleurs joueurs pour chaque héros dans tous les donjons. Le site vous permet, comme pour WoW, de consulter les classements en termes de vitesse et d'exécution, et bien entendu, de prendre connaissance des parses de qui vous souhaitez.

fellowshiplogs
Fellowshiplogs offre ainsi la possibilité d'inscrire son nom à l'encre indélébile en performant sur Fellowship, alors préparez-vous à vous dépasser pour obtenir des parses roses !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

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ithaliel (invité) Le 23/10/2025 à 20:59

Exactement comme wcl, incroyable, rien que pour ça je vais y jouer