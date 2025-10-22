Fellowship : Un système de saison est-il prévu ?

Fellowship se termine t-il une fois toutes les récompenses débloquées ? Les développeurs répondent à la question de savoir s'il y aura ou non des saisons sur le MODA.
Fellowship
a été lancé en accès anticipé le 16 octobre 2025, permettant ainsi aux joueurs d'effectuer leurs premiers pas sur le MODA (Multiplayer Online Dungeon Adventure), un mélange réussi entre le MMORPG et le MOBA. Sur le titre de Chief Rebel, la progression démarre dès l'instant où vous entrez dans le bastion. Ni montée en niveau ni quêtes ne viendront retarder votre avancée, et votre activité principale n'est autre que la complétion de donjons en groupe de 4, avec un tank, un heal, et deux DPS. Or, même si atteindre le mode éternel exige du temps, de la pratique, et de l'optimisation, beaucoup se demandent ce qu'il adviendra ensuite.
Est-ce qu'il y aura des saisons sur Fellowship ?
L'une des inquiétudes des joueurs de Fellowship
est de savoir ce qu'il restera à faire une fois que son personnage principal aura tout débloqué et sera équipé des meilleures pièces possible. Certes, il sera toujours possible de reroll en s'essayant à un autre héros, mais cette méthode a ses limites, car rares sont ceux qui apprécient jouer tous les rôles ou tous les styles de jeu. Fort heureusement, les développeurs ont déjà trouvé une solution en proposant la mise en place d'un système de saison
, de la même manière que sur des titres tels que Diablo IV.
Seasonal Resets Confirmed
byu/Abakus_Grim infellowshipgame
Cette information a été confirmée en septembre 2025, peu de temps avant le déploiement de l'accès anticipé. Il avait d'ailleurs été précisé que cette première version de Fellowship devait être considérée comme une « présaison ».
Chaque nouvelle saison amènera une réinitialisation, et il y a fort à parier que de nouveaux donjons ou héros seront parfois disponibles en même temps. Bien entendu, nous ne pouvons à l'heure où nous écrivons ces lignes ne faire que des suppositions, en imaginant par exemple l'introduction de systèmes d'amélioration d'équipement supplémentaires. Les informations viendront en temps voulu, alors restez à l'affût pour ne rien manquer de l'actualité de Fellowship
.
commentaire (1)
Sa se trouve ils vont annoncer un nouveau perso pour chaque rôle ac la sortie officiel !