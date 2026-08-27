FC 27 ne corrigera pas ses défauts d'équilibrage immédiatement, et souhaite laisser le jeu vivre

Fini les mises à jour incessantes qui bouleversent le gameplay. Pour FC 27, EA Sports promet de laisser le jeu respirer. Les développeurs souhaitent offrir aux joueurs le temps de maîtriser les nouvelles mécaniques sans modifier l'équilibre à chaque patch.

L'arrivée d'un nouveau titre de football signé EA Sports est un rituel bien connu des amateurs du ballon rond. Chaque année apporte son lot de nouveautés et de promesses visant à améliorer l'expérience de la saison précédente, que ce soit au niveau des frappes, des dribbles ou de la tactique globale. Cependant, un constat récurrent frustre la communauté : le jeu disponible au lancement semble souvent radicalement différent quelques mois plus tard, la faute à des mises à jour constantes. Pour FC 27, l'équipe de développement a décidé de changer de cap et de mettre fin à cette instabilité.

Une nouvelle philosophie pour les mises à jour

Lors d'un entretien avec nos confrères de PCGamesN, Kantcho Doskov et Sam Rivera, figures de proue d'EA Sports, ont détaillé les nouveautés de FC 27 et les défis liés à une méta en perpétuelle évolution. Les micro-ajustements déployés après la sortie finissent souvent par transformer l'expérience globale, un phénomène qui suscite régulièrement le mécontentement des joueurs, qui doivent sans cesse s'adapter.











La nouvelle approche est claire : il faut laisser le jeu respirer. Sam Rivera explique que la patience sera le maître-mot de cette nouvelle édition. L'objectif est d'accorder du temps aux joueurs pour qu'ils puissent véritablement apprendre et maîtriser les mécaniques de gameplay.

La stratégie est de donner du temps au jeu pour s'installer. Si quelque chose est cassé, ou si nous découvrons qu'une mécanique manque d'équilibre, nous essaierons de patienter autant que possible.

Bien entendu, cela ne signifie pas que les développeurs resteront les bras croisés face à des problèmes majeurs. Sam Rivera précise que l'équipe interviendra rapidement en cas de faille critique ou de bug bloquant. L'idée principale est de garantir que l'équilibre tactique découvert par les joueurs lors des premières semaines ne soit pas soudainement bouleversé, comme ce fut trop souvent le cas par le passé.

Une défense manuelle repensée de zéro

Le cœur du gameplay de FC 27 se concentre massivement sur les mécaniques d'attaque et de défense, cette dernière ayant bénéficié de la plus grande attention. Fini le temps où l'intelligence artificielle faisait le travail à votre place. Les joueurs devront désormais prendre le contrôle total des situations défensives et récupérer le ballon par eux-mêmes.

Selon Kantcho Doskov, ce chantier était bien trop vaste pour être intégré via une simple mise à jour en cours d'année. Il a fallu retravailler l'intégralité du code pour obtenir le résultat espéré.

Nous avons réécrit le système d'interception de zéro afin d'obtenir plus de cohérence. Je pense que c'est ce que la communauté demandait, et nous avons enfin réussi à l'atteindre.

Comme pour la majorité des simulations sportives du studio, il s'agit davantage d'une évolution par petites touches que d'une révolution totale. Les concepteurs estiment que le titre est aujourd'hui bien équilibré et se disent très satisfaits de son état actuel.

Rendez-vous donc le 25 septembre, pour voir ce que vaut le gameplay de FC 27 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.