Avec la sortie de FC 27 sur de nombreuses plateformes, les joueurs se demandent s'il va également figurer dans le catalogue du Game Pass.

Si la franchise FIFA qui est maintenant appelée EA SPORTS FC est chaque année l'un des jeux les plus vendus, notamment en France, une partie des joueurs aimerait éviter de passer par la case achat tous les ans, au prix fort. Et en sachant que certains jeux de la licence ont déjà été disponibles dans le Game Pass, il n'est pas illogique de voir des questions quant à la présence de FC 27 dans le Game Pass ou non. Voici ce qu'il faut savoir.

FC 27 est-il dans le Game Pass ?

Pour faire simple et rapide, la réponse est non, FC 27 ne sera pas disponible dans le Game Pass lors de sa sortie et dans les semaines qui suivent. Cela n'est pas étonnant, puisque aucun jeu de la série FIFA (ou EA SPORTS FC) n'a fait son apparition dans le catalogue de Microsoft lors de leur lancement. Néanmoins, voir FC 27 dans le Game Pass un jour n'est pas impossible, loin de là.











Les titres EA Sports, et notamment FIFA, ont très souvent fait une apparition dans le Game Pass dans les mois qui ont suivi, ce qui nous laisse de l'espoir quant à FC 27. D'ailleurs, ces dernières années, les titres sont arrivés dans le Game Pass environ 8 mois après leur lancement. Ce qui peut sous-entendre que FC 27 sera disponible dans l'offre de Microsoft aux alentours des mois de mai-juin 2026. FC 25 est arrivé en juin dans le Game Pass, tout comme FC 26, en juin 2026; à titre d'exemple. À moins que EA Sports revoit ses plans, il s'agit d'une excellente manière pour promouvoir sa licence de foot, en vue de la sortie de l'itération suivante.

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De fait, si vous souhaitez jouer à FC 27 assez vite, malgré votre abonnement au Game Pass, vous allez devoir passer par la case achat. Fort heureusement, vous pouvez l'obtenir tout en réalisant quelques belles économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :