FC 27 : Un ancien développeur prévient que le jeu sera mauvais, et critique aussi les joueurs



le 25 mars 2026 à 14h58 Publié par Corentin Rimbert le 25 mars 2026 à 14h58

Alors que les joueurs se lassent des mises à jour de FC 26, une rumeur inquiétante émerge. Un individu se présentant comme un ancien développeur d'Electronic Arts affirme que le prochain opus sera un désastre, invitant même la communauté à boycotter la célèbre simulation de football.