FC 27 : Un ancien développeur prévient que le jeu sera mauvais, et critique aussi les joueurs

FC 27 : Les joueurs Destin Glorieux sont disponibles
Les nouvelles cartes de FC 27, Destin Glorieux (Destined for Glory), viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur de nombreux joueurs, ayant tous une note boostée.
Je vais être très honnête avec vous les gars... J'ai travaillé sur le prochain jeu et ça va être mauvais. Si vous achetez ce jeu, vous êtes aussi le problème. J'aime le football, mais je m'aime davantage, et je mérite de jouer à un titre qui soit gratifiant. Je ne suis pas venu ici pour gagner des abonnés.Ces mots résonnent comme un avertissement sévère pour les habitués de la licence. L'auteur de ces déclarations promet d'ailleurs de partager prochainement des analyses approfondies, des tactiques et des secrets de conception vécus de l'intérieur. Bien que ces informations doivent être prises avec des pincettes, puisque rien ne prouve que cette personne est ce qu'elle prétend être, elles alimentent déjà les débats sur l'avenir de la série.
I am going to be very honest with you guys..— DaaGlitcher (@DaaGlitcher) March 22, 2026
I worked on FC 27 and it's going to be crap.
If you buy this game, you are also the problem.
I also love football but I love myself more, and I deserve to play a game that is rewarding.
I didn't come here to get followers..
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commentaire (1)
Faut pas sortir de saint sir ou être devin pour dire que le jeu sera nul, ça fait 5 ans que ça dure