FC 27 : Un ancien développeur prévient que le jeu sera mauvais, et critique aussi les joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 mars 2026 à 14h58
Alors que les joueurs se lassent des mises à jour de FC 26, une rumeur inquiétante émerge. Un individu se présentant comme un ancien développeur d'Electronic Arts affirme que le prochain opus sera un désastre, invitant même la communauté à boycotter la célèbre simulation de football.
FC 27 : Un ancien développeur prévient que le jeu sera mauvais, et critique aussi les joueurs
La communauté des amateurs de ballon rond virtuel traverse une période de doutes. La saga FIFA, devenue EA SPORTS FC, est largement sur le déclin, mais les concurrents annoncés n'ont pas (encore) sur proposer d'alternative correcte, permettant à la licence FC de rester seul maître à bord pour le moment, sans se remettre en question. À tel point qu'un prétendu un ancien membre des équipes de développement d'Electronic Arts critique ouvertement FC 27, qui sortira plus tard dans l'année.

Des déclarations choc sur l'état du projet

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Le lanceur d'alerte, connu sous le pseudonyme de DaaGlitcher sur les réseaux sociaux, n'y va pas par quatre chemins. Selon ses dires, il aurait occupé le poste d'analyste de gameplay pendant plus de dix ans au sein du célèbre studio. Fort de cette prétendue expérience, il a récemment pris la parole pour livrer un constat amer sur la direction que prend la franchise.
Je vais être très honnête avec vous les gars... J'ai travaillé sur le prochain jeu et ça va être mauvais. Si vous achetez ce jeu, vous êtes aussi le problème. J'aime le football, mais je m'aime davantage, et je mérite de jouer à un titre qui soit gratifiant. Je ne suis pas venu ici pour gagner des abonnés.
Ces mots résonnent comme un avertissement sévère pour les habitués de la licence. L'auteur de ces déclarations promet d'ailleurs de partager prochainement des analyses approfondies, des tactiques et des secrets de conception vécus de l'intérieur. Bien que ces informations doivent être prises avec des pincettes, puisque rien ne prouve que cette personne est ce qu'elle prétend être, elles alimentent déjà les débats sur l'avenir de la série.

Un nouvel opus plein de promesses ?

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Si l'on se fie aux bruits de couloir et aux informations officielles qui circulent autour de la production, Electronic Arts chercherait à implémenter de nouvelles animations basées sur une intelligence artificielle encore plus poussée. Mais aussi un tout nouveau mode de jeu en monde ouvert, assez similaire de ce que proposer NBA 2K. Toutefois, les premiers retours, après les tests, ont refroidi les joueurs, puisque rien ne serait si innovant pour la franchise.

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commentaire (1)

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Jasonkevin (invité) Le 25/03/2026 à 15:50

Faut pas sortir de saint sir ou être devin pour dire que le jeu sera nul, ça fait 5 ans que ça dure