EA Sports veut transformer les vrais matchs de football en jeu vidéo en direct



le 10 mars 2026 à 12h09 Publié par Corentin Rimbert le 10 mars 2026 à 12h09

EA Sports vient de présenter Project Assist, une technologie révolutionnaire capable de transformer un vrai match de football en rendu 3D en temps réel. L'éditeur promet de bouleverser les retransmissions télévisées et l'avenir de la franchise FC.