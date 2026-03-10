EA Sports veut transformer les vrais matchs de football en jeu vidéo en direct

EA Sports vient de présenter Project Assist, une technologie révolutionnaire capable de transformer un vrai match de football en rendu 3D en temps réel. L'éditeur promet de bouleverser les retransmissions télévisées et l'avenir de la franchise FC.
L'industrie du jeu vidéo et celle des retransmissions sportives ne feront bientôt plus qu'une. À l'occasion de l'événement SportsInnovation, EA Sports a levé le voile sur Project Assist
, une plateforme inédite destinée à modifier radicalement notre façon de consommer le football à la télévision. L'idée est simple mais prodigieuse, recréer les actions d'un véritable match en direct au sein d'un environnement numérique entièrement animé, reléguant ainsi les ralentis vidéo classiques au rang d'antiquités.
La fusion parfaite entre le terrain et le jeu vidéo
Lors d'une démonstration particulièrement remarquée, John Shepherd, vice-président et directeur général d'EA Sports FC, a illustré le potentiel de cette innovation. Les chaînes de télévision pourront désormais analyser les moments clés d'une rencontre avec une liberté totale
. Le système autorise un changement d'angle de vue en temps réel. Le téléspectateur pourra ainsi revivre un but en se plaçant littéralement dans les yeux de l'attaquant, ou en observant l'action depuis le point de vue du gardien de but.
Outre cette liberté de caméra, Project Assist intègre des outils tactiques directement dans la reconstitution 3D
. Les diffuseurs auront la capacité d'afficher les lignes de hors-jeu avec une clarté absolue, de matérialiser les déplacements des joueurs ou encore d'analyser les espaces laissés vacants par les défenses, le tout généré par le célèbre moteur Frostbite
.
Une prouesse technologique signée TRACAB
Cette révolution visuelle repose sur la technologie de suivi optique de TRACAB, une entreprise spécialisée rachetée par Electronic Arts
. Le dispositif s'appuie sur douze caméras 4K synchronisées, installées dans les stades, capables de capturer plus de deux cents millions de points de données par match. Grâce à un suivi volumétrique du squelette des joueurs à cinquante images par seconde, le système identifie le moindre mouvement corporel avec une précision chirurgicale
.
Le traitement de ces données s'effectue dans le cloud avec une latence quasi nulle d'environ 0,15 seconde. Un partenariat avec la Bundesliga permet d'ores et déjà d'exploiter cette technologie dans trente-six stades allemands, couvrant l'intégralité des rencontres chaque week-end.
Vers des animations ultra-réalistes pour FC 27
Si Project Assist cible d'abord les diffuseurs télévisuels, son impact sur l'avenir de la simulation de football d'Electronic Arts est indéniable. Les milliards de données de capture de mouvements récoltées lors de véritables matchs professionnels viendront nourrir les prochaines itérations de la franchise
, remplaçant potentiellement les sessions de capture traditionnelles en studio.
Il ne fait aucun doute que cette montagne de données réelles servira à peaufiner les animations des joueurs dans les années à venir. Les joueurs de la licence peuvent légitimement espérer que ces avancées technologiques majeures feront leurs premiers pas manette en main dès la sortie de FC 27
, en septembre.
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