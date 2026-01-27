FC 27 prépare une révolution qui pourrait changer pas mal de choses

Alors que la communauté est encore plongée dans la TOTY de FC 26, EA Sports prépare déjà l'avenir. Une récente offre d'emploi suggère l'arrivée d'une vue à la troisième personne pour le prochain opus, inspirée du concurrent Rematch, et potentiellement liée à un monde ouvert.
Alors que les joueurs du monde entier s'affrontent encore sur les terrains virtuels de FC 26
, en essayant de packer une fameuse carte bleue de la TOTY
, les équipes de développement d'EA Sports ont évidemment déjà le regard tourné vers l'avenir. La machine à rumeurs s'emballe pour le prochain opus, FC 27
, et les dernières informations pointent vers une transformation majeure de l'expérience utilisateur
. Selon des découvertes récentes liées aux recrutements du studio, la franchise pourrait bien s'aventurer sur un terrain encore inexploré par ses titres principaux, la vue à la troisième personne
.
Un recrutement qui en dit long sur les ambitions d'EA
Tout est parti d'une offre d'emploi repérée par l'utilisateur gamer_matheusx
sur la plateforme X. EA Sports est activement à la recherche d'un « Immersive Experiences Gameplay Designer
». Si l'intitulé du poste peut sembler générique au premier abord, les détails de la fiche de poste ne laissent que peu de place au doute quant aux intentions du géant américain. Le candidat idéal devra se concentrer sur le gameplay à la troisième personne
, les systèmes de caméras interactifs et la création d'expériences footballistiques immersives.
Historiquement, la franchise, de l'époque FIFA jusqu'à l'ère FC, a toujours privilégié une vue latérale ou aérienne, imitant les retransmissions télévisées pour offrir une vision tactique globale
. Bien que de nombreux angles de caméra aient été ajoutés au fil des décennies, le jeu n'a jamais franchi le pas d'une véritable vue à la troisième personne intégrée au cœur du gameplay, sauf dans le mode Carrière Joueur, une approche pourtant adoptée par certains titres rivaux comme Rematch
. Il semble désormais qu'EA Sports souhaite combler cet écart et proposer une alternative audacieuse.
Vers un monde ouvert inspiré de la concurrence ?
Cette nouvelle perspective visuelle ne sortirait pas de nulle part. Elle viendrait corroborer les fuites, qui annonçaient l'arrivée potentielle d'un mode monde ouvert dans FC 27
. Un dépôt de marque récent semble d'ailleurs confirmer cette direction, avec le nom de FC The Grounds
. Dans une telle configuration, une caméra classique de match serait inadaptée, une vue à la troisième personne, placée derrière l'épaule ou le dos du joueur, deviendrait alors indispensable pour l'exploration et les interactions sociales, à la manière de ce que propose déjà la série NBA 2K.
Dans tous les cas, EA Sports dévoilera FC 27 dans plusieurs mois
, et nous découvrirons à ce moment quelles sont les nouveautés et si cette nouvelle caméra a un rôle avec ce très probable monde ouvert.
commentaire (1)
Faut arrêter avec fifa c'est devenu finito je n'attends plus rien de cette licence