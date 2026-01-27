FC 27 prépare une révolution qui pourrait changer pas mal de choses

Les menus de FC 27 font déjà polémique avant même la sortie, mais EA va se « pencher sur le sujet »

Alors que FC 27 n'est pas encore disponible, la grogne monte au sein de la communauté. Loin des débats sur le gameplay, ce sont les menus du jeu, jugés trop sombres, qui cristallisent les critiques. Un développeur a finalement pris la parole pour rassurer les joueurs.