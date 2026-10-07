FC 27 se porte très bien en termes de ventes, notamment grâce à la France

La célèbre simulation de football d'Electronic Arts prouve une fois de plus son hégémonie. Avec près de huit millions de ventes en l'espace de deux semaines, le titre s'impose comme le plus gros lancement de l'année, porté par une monétisation redoutablement efficace.

La simulation de football d'Electronic Arts ne connaît pas la crise. Selon les récentes estimations du cabinet Alinea, la nouvelle édition, FC 27, frôle déjà les huit millions d'exemplaires écoulés à travers le monde en moins de trois semaines. Un lancement spectaculaire qui a permis au titre de générer un chiffre d'affaires colossal de 714 millions de dollars. Malgré l'ombre de GTA 6, qui arrive dans un très gros mois, les amateurs de ballon rond ont répondu présent, propulsant le jeu au sommet des classements de l'année 2026.

Une domination sans partage de la PlayStation 5

Les chiffres partagés par les analystes mettent en lumière une tendance du marché, et de la continuité pour la licence. La console de Sony porte littéralement le jeu sur ses épaules, accaparant plus de 77 % des ventes totales. Loin derrière, la Xbox Series se contente de 15,9 % des parts, tandis que le marché PC via Steam peine à atteindre les 7 %. Cette dynamique confirme que les jeux de sport conservent un ancrage viscéral sur les consoles de salon.

Les données révèlent également une transition technologique en cours. Les revenus générés sur l'ancienne génération ont drastiquement baissé.

La France au sommet et une monétisation agressive

Une donnée de ce rapport concerne la répartition géographique des joueurs. Sur l'écosystème PlayStation, la France s'impose comme le premier marché mondial du jeu. Avec plus de 82 millions de dollars générés, le territoire français devance de justesse les États-Unis et le Royaume-Uni, prouvant l'attachement indéfectible du public hexagonal pour la franchise.

Le tour de force d'Electronic Arts réside dans sa stratégie financière. Le nombre d'unités vendues reste globalement similaire à celui de l'année précédente, mais les revenus ont bondi de 14 %. L'éditeur a parfaitement maîtrisé la monétisation, pourtant loin d'être agressive cette année, poussant les joueurs à investir massivement dans les éditions premium offrant un accès anticipé, mais aussi quelques bonus en jeu. Plus de la moitié des ventes ont été réalisées avant même la sortie officielle, générant 400 millions de dollars de recettes anticipées. Le format physique, au cœur de nombreux débats depuis que Sony a annoncé la fin de ce support pour 2028, ne représente plus que 8 % des ventes de FC 27.











Quoi qu'il en soit, FC 27 est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Vous pouvez retrouver nos guides, notamment notre article sur les meilleures pépites, et celui des agents libres. Sinon, si vous souhaitez vous le procurer tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :