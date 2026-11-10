FC 27 : MàJ v1.2.0 du 10 novembre 2026, le patch notes

Découvrez le patch notes de la mise à jour v1.2.0 de FC 27, laquelle a l'objectif de corriger les soucis majeurs remontés par les joueurs depuis sa sortie. Elle est disponible sur toutes les plateformes depuis ce mardi 10 novembre 2026.

La première grosse mise à jour de l'année est disponible pour FC 27. Si elle ne modifie pas grandement la méta, elle permet toutefois d'ajuster quelques éléments du gameplay, qui pouvaient ne pas plaire aux joueurs, tout en corrigeant de nombreux soucis. Quoi qu'il en soit, la mise à jour v1.2.0 du mardi 10 novembre 2026 de FC 27 est maintenant disponible sur toutes les plateformes, et le patch notes peut être retrouvé en français ci-dessous.

Patch v1.2.0 de FC 27 Jouabilité Modifications apportées Ajustement de la position de la défense sur les lignes défensives extrêmes.

La défense décrochera désormais plus tôt tout en maintenant une ligne plus élevée que les autres tactiques.

Cette modification sera publiée sous la forme d'une mise à jour Live Tuning parallèlement à la mise à jour du titre.

Amélioration de certains cas de retours de défense latérale trop profonds en défense.

Pour réduire l'efficacité des buts sur un coup d'envoi, la ligne défensive ne reculera pas dans la surface directement après le coup d'envoi et une ligne défensive sera alignée de façon plus centrale.

Amélioration de certains cas de partenaires de l'IA qui dérivaient hors-jeu.

Légères améliorations apportées à l'IA offensive dans la surface pendant certaines situations de contre-attaque.

Augmentation de l'impact du curseur de l'agressivité défensive de l'IA.

Dans Football de rue, amélioration de la capacité des gardiens à arrêter les tirs rasants appuyés. Corrections de problèmes Après une passe de la tête, le contrôle de l'athlète n'était pas transféré à la cible de la passe.

Correction d'un problème où votre partenaire n'allait pas chercher un ballon perdu après un tir raté.

Correction d'un problème où votre partenaire n'allait pas chercher un ballon perdu après un tacle glissé.

Parfois, les partenaires arrêtaient leur course après une passe, attendant qu'elle soit complétée.

Dans les 1-1 de Football de rue, l'élément joueur pouvait parfois quitter le but lorsque le ballon était tiré du côté opposé du terrain.

Le délai de saisie pouvait impacter les indicateurs de visée sur les corners lors de matchs en ligne.

La défense pouvait se retrouver hors poste après un coup franc en profondeur.

Dans de rares cas, lors d'une protection, les athlètes pouvaient être temporairement figés sur place.

Dans certains cas, les équipes des clubs pouvaient se retrouver avec plus d'un gardien après avoir changé de tactique en milieu de match.

Le renfort d'attributs des amplificateurs était incorrect.

Dans les modes Coup d'envoi, Carrière et Compétitions, le curseur de marquage dans l'équipe n'impactait pas toujours la jouabilité comme prévu.

En mode Coup d'envoi, Carrière et Compétitions, les passes sous la pluie pouvaient être plus lourdes que prévu.

Dans certains cas, les PC haut de gamme pouvaient se figer, rencontrer des saccades ou des chutes de FPS pendant le jeu. Ultimate Team Modifications apportées Vous ne pouviez pas toujours progresser dans le flux d'aperçu des Évolutions quand vous vouliez visualiser de nouveau une chaîne d'Évolutions après être sorti de la chaîne d'aperçu des Évolutions. Corrections de problèmes Après certains matchs Rivals, une erreur sur la progression de l'objectif pouvait apparaître (cela n'avait aucune incidence sur la progression de l'objectif).

Dans certaines situations, après avoir réussi un DCÉ simplifié, un élément qui n'avait pas été sélectionné pour être soumis pouvait être ajouté dans le DCÉ (les éléments impactés seront renvoyés et les personnes affectées seront contactées dans le jeu).

Dans certains cas, les nouvelles tactiques pouvaient être sauvegardées de manière incorrecte et certains athlètes pouvaient être placés à des postes inappropriés. The Grounds Modifications apportées Ajout de deux nouveaux paramètres : la sensibilité de la souris caméra The Grounds Y et la sensibilité de la souris caméra The Grounds X. Corrections de problèmes Dans certains cas, la modification d'un archétype dans un salon Clubs pouvait entraîner une erreur en entrant dans un match.

Dans certains cas, lors des matchs libres Clubs, les athlètes n'étaient pas attribués à leur poste de prédilection.

Les personnes restaient parfois coincées dans la file d'attente pour rejoindre un monde The Grounds.

Faire la queue en tant que gardien dans un match sans gardien ou dans un match libre à 11-11 pouvait placer l'athlète en position de champ.

Mise à jour de la génération d'AXP en fin de match amical Clubs pour s'aligner sur les matchs de championnat Clubs.

Dans certains cas, l'avatar n'apparaissait pas dans le menu de monde The Grounds. Mode Carrière Modifications apportées Ajout du paramètre Récupération d'énergie en Carrière de manager.

En Carrière de manager, s'informer sur un athlète ne garantira plus qu'il ira dans un club de l'IA.

En Carrière de manager, pendant les négociations de contrat, le fait d'avoir un rôle différent dans l'équipe aura désormais une incidence sur les exigences salariales d'un athlète. Corrections de problèmes En Carrière de manager, les athlètes pouvaient demander un transfert pour manque de temps de jeu malgré un moral élevé et assez de temps de jeu.

En Carrière de manager, les athlètes pouvaient être rappelés en dehors de la période des transferts.

Si un athlète arrivait vers la fin de son contrat de prêt avec option d'achat, sa clause d'achat pouvait ne pas être déclenchée.

Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 18 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N'hésitez pas à consulter nos nombreux guides si vous avez besoin d'une quelconque aide. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :