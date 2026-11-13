FC 27 : Les joueurs Hall of FUT : Unleashed sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 novembre 2026 à 19h13
De nouvelles cartes viennent d'être dévoilées par EA Sports pour FC 27, mettant à l'honneur certains des joueurs iconiques qui ont marqué le mode Ultimate Team.
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FC 27 : Les joueurs Hall of FUT : Unleashed sont disponibles

Hall of FUT : Unleashed FC 27, qu'est-ce c'est ?

Après avoir célébré la Coupe d'Europe, FC 27 met en avant 18 ans d'Ultimate Team, avec une promotion qui met en avant quelques joueurs qui ont marqué le mode. Hall of FUT : Unleashed a été pensé pour célébré des joueurs qui ont marqué leur époque, tout en boostant naturellement les statistiques, donnant la possibilité à la communauté d'obtenir de très belles cartes dans les packs.

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Les cartes Hall of FUT : Unleashed FC 27

Défenseurs

  • 89 - Équateur Antonio Valencia - DD 
  • 87 - Angleterre Micah Richards - DC 
  • 86 - Mexico Miguel Layún - DG 

Milieux

  • 89 - Brésil David Luiz - MDC 
  • 88 - Colombie Fredy Guarin - MOC 
  • 88 - Belgique Marouane Fellaini - MDC
  • 87 - Pologne Jakub Błaszczykowski - MD 

Attaquants

  • 90 - Brésil Hulk - BU 
  • 90 - Angleterre Theo Walcott - AD
  • 88 - Brésil Alexandre Pato - BU
  • 88 - Italie Mario Balotelli - BU 
  • 88 - Côte d'Ivoire Seydou Doumbia - BU
  • 87 - Côte d'Ivoire Gervinho - AG
  • 87 - Mexico Giovani Dos Santos - BU 
  • 86 - Angleterre Adebayo Akinfenwa - BU 
  • 86 - Pays-Bas Eljero Elia - AG 
  • 86 - Nigéria Emmanuel Emenike - BU 
  • 86 - France Loic Remy - BU 
  • 86 - Colombie Victor Ibarbo - AD

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  • PS4 & PS5
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    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • Edition Standard55,99 € au lieu de 80 €, soit 30 % de réduction.
    • Edition Ultimate78,99 € au lieu de 110 €, soit 28 % de réduction.
    • 1050 Points FC8,79 € au lieu de 10 €, soit 12 % de réduction.
    • 2800 Points FC20,49 € au lieu de 25 €, soit 18 % de réduction.
    • 5900 Points FC39,49 € au lieu de 50 €, soit 21 % de réduction.
    • 12 000 Points FC77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
    • 18 500 Points FC116,99 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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