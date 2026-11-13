FC 27 : Les joueurs Hall of FUT : Unleashed sont disponibles

Hall of FUT : Unleashed FC 27, qu'est-ce c'est ?
Après avoir célébré la Coupe d'Europe, FC 27 met en avant 18 ans d'Ultimate Team, avec une promotion qui met en avant quelques joueurs qui ont marqué le mode. Hall of FUT : Unleashed a été pensé pour célébré des joueurs qui ont marqué leur époque, tout en boostant naturellement les statistiques, donnant la possibilité à la communauté d'obtenir de très belles cartes dans les packs.
À lire également
FC 27 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)
Retrouvez le calendrier de toutes les promotions FC 27 de l'année, qui introduiront de nombreuses cartes spéciales en jeu.
Les cartes Hall of FUT : Unleashed FC 27
Défenseurs
- 89 - Antonio Valencia - DD
- 87 - Micah Richards - DC
- 86 - Miguel Layún - DG
Milieux
- 89 - David Luiz - MDC
- 88 - Fredy Guarin - MOC
- 88 - Marouane Fellaini - MDC
- 87 - Jakub Błaszczykowski - MD
Attaquants
- 90 - Hulk - BU
- 90 - Theo Walcott - AD
- 88 - Alexandre Pato - BU
- 88 - Mario Balotelli - BU
- 88 - Seydou Doumbia - BU
- 87 - Gervinho - AG
- 87 - Giovani Dos Santos - BU
- 86 - Adebayo Akinfenwa - BU
- 86 - Eljero Elia - AG
- 86 - Emmanuel Emenike - BU
- 86 - Loic Remy - BU
- 86 - Victor Ibarbo - AD
Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
- PS4 & PS5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
- Xbox One & Xbox Series X|S
- Edition Standard → 55,99 € au lieu de 80 €, soit 30 % de réduction.
- Edition Ultimate → 78,99 € au lieu de 110 €, soit 28 % de réduction.
- 1050 Points FC → 8,79 € au lieu de 10 €, soit 12 % de réduction.
- 2800 Points FC → 20,49 € au lieu de 25 €, soit 18 % de réduction.
- 5900 Points FC → 39,49 € au lieu de 50 €, soit 21 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 116,99 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.
commentaire (0)