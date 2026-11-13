FC 27 : Les joueurs Hall of FUT : Unleashed sont disponibles

De nouvelles cartes viennent d'être dévoilées par EA Sports pour FC 27, mettant à l'honneur certains des joueurs iconiques qui ont marqué le mode Ultimate Team.

Hall of FUT : Unleashed FC 27, qu'est-ce c'est ?

Après avoir célébré la Coupe d'Europe, FC 27 met en avant 18 ans d'Ultimate Team, avec une promotion qui met en avant quelques joueurs qui ont marqué le mode. Hall of FUT : Unleashed a été pensé pour célébré des joueurs qui ont marqué leur époque, tout en boostant naturellement les statistiques, donnant la possibilité à la communauté d'obtenir de très belles cartes dans les packs.

Les cartes Hall of FUT : Unleashed FC 27

Défenseurs

89 - Antonio Valencia - DD

- DD 87 - Micah Richards - DC

- DC 86 - Miguel Layún - DG

Milieux

89 - David Luiz - MDC

- MDC 88 - Fredy Guarin - MOC

- MOC 88 - Marouane Fellaini - MDC

- MDC 87 - Jakub Błaszczykowski - MD

Attaquants

90 - Hulk - BU

- BU 90 - Theo Walcott - AD

- AD 88 - Alexandre Pato - BU

- BU 88 - Mario Balotelli - BU

- BU 88 - Seydou Doumbia - BU

- BU 87 - Gervinho - AG

- AG 87 - Giovani Dos Santos - BU

- BU 86 - Adebayo Akinfenwa - BU

- BU 86 - Eljero Elia - AG

- AG 86 - Emmanuel Emenike - BU

- BU 86 - Loic Remy - BU

- BU 86 - Victor Ibarbo - AD





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