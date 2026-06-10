FC 27 : Le marché des transferts ne sera pas supprimé, EA rassure

Les joueurs de EA SPORTS FC peuvent se rassurer. Alors que de nombreuses rumeurs laissaient entendre une disparition imminente du marché des transferts au profit d'un système entièrement non-échangeable, un responsable du jeu a pris la parole pour clarifier la situation et rassurer la communauté.

Depuis plusieurs mois, une théorie tenace circulait dans les allées virtuelles de la communauté FC. Le marché des transferts, véritable institution depuis les tout premiers pas du mode Ultimate Team, semblait lentement perdre de sa superbe face aux nouvelles mécaniques introduites par les développeurs. De nombreux joueurs redoutaient que l'éditeur américain ne prépare doucement le terrain pour une suppression totale de cette fonctionnalité dans FC 27, modifiant ainsi radicalement la manière de concevoir son équipe de rêve.

Une inquiétude grandissante face à la monétisation

L'idée d'un jeu basculant vers un modèle exclusivement centré sur des éléments non-échangeables faisait son chemin sur les réseaux sociaux. L'objectif supposé d'une telle manœuvre aurait été d'encourager une monétisation encore plus agressive de la part du studio.













En effet, avec l'achat revente qui est en baisse depuis quelques années, et surtout l'introduction des jetons il y a peu, la communauté s'est demandé si EA n'avait pas l'intention de tout simplement supprimer le marché des transferts, détournant au passage les joueurs vers sa boutique. L'achat de points avec de l'argent réel serait devenu l'unique moyen d'obtenir les meilleures cartes du jeu.

Cette perspective inquiétait non seulement les joueurs occasionnels, soucieux de conserver une progression gratuite viable, mais aussi et surtout les experts de l'économie virtuelle qui animent et régulent les prix au quotidien.

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C'est précisément dans ce climat d'incertitude palpable que Jamey Cane, chef de produit principal sur la franchise EA SPORTS FC, a décidé de prendre la parole publiquement. En répondant directement à une publication du compte spécialisé Football Gaming Zone qui relayait ces craintes communautaires, le responsable a tenu à mettre un terme aux spéculations de manière claire, nette et définitive.

Il n'y a aucun plan pour supprimer le marché des transferts.

Have seen this kind of question a few times recently.



There are no plans to remove the transfer market. https://t.co/qEHl4RHvFY — Jamey Cane (@FUT_Economist) June 6, 2026

Un soulagement pour toute la communauté

Cette déclaration officielle est une véritable bouffée d'air frais pour les millions de joueurs de la licence à travers le monde. Les amateurs de trading virtuel peuvent donc ranger leurs pancartes de protestation et retourner scruter avec attention les fluctuations des prix des différentes cartes. Le marché des transferts reste et restera un pilier central, indéboulonnable, de l'expérience globale proposée par le titre.

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L'éditeur semble avoir pleinement conscience que cette dimension économique ajoute une profondeur stratégique indispensable, même si elle reste moins présente, qui fidélise les foules bien au-delà des simples matchs disputés sur le rectangle vert.

Dans tous les cas, EA Sports devrait nous en dire plus au sujet de FC 27 d'ici quelques semaines, en nous dévoilant les nouveautés de cet opus.