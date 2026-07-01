FC 27 : On connaît (presque) la date à laquelle il sera révélé

La présentation officielle de FC 27 approche à grands pas. Selon de récentes indiscrétions, Electronic Arts profitera de la ferveur de la Coupe du Monde pour dévoiler le prochain opus de sa célèbre simulation de football, avec un focus particulier sur son tout nouveau mode en monde ouvert.

Alors que la saison en club est derrière nous, c'est la Coupe du monde de football qui monopolise l'attention de mon entier. Et Electronic Arts pourrait bien profiter de cette ferveur pour dévoiler FC 27 et certaines de ses nouveautés majeures, selon une récente rumeur.

Une présentation calée sur la finale de la Coupe du Monde

D'après les informations partagées par le média spécialisé sportsgamersonline, EA Sports prévoit de capitaliser au maximum sur l'effervescence générée par la compétition internationale. L'éditeur américain aurait l'intention de révéler officiellement FC 27 durant la semaine de la grande finale de la Coupe du Monde, un événement planétaire qui se déroulera le 19 juillet prochain à New-York. Cette fenêtre de tir stratégique permettrait à la franchise de bénéficier d'une visibilité absolument colossale.













Bien qu'aucune date précise n'ait encore été communiquée officiellement par les développeurs ou l'éditeur, ce calendrier s'aligne parfaitement avec les habitudes de communication historiques de la franchise de football. À titre de comparaison directe, l'opus précédent, FC 26, avait été dévoilé le 16 juillet 2025. Une date très similaire est donc logiquement anticipée pour la présentation de cette année, confirmant la volonté d'installer un rendez-vous estival incontournable pour la communauté. Cela devrait très probablement avoir lieu le mercredi 15 juillet.

Le mode The Grounds au centre de toutes les attentions

Si cette première annonce annuelle s'annonce relativement classique et ne devrait pas dévoiler tous les secrets du jeu d'un seul coup, elle sera rapidement suivie par des informations beaucoup plus croustillantes pour les joueurs. Le rapport indique en effet qu'une présentation approfondie du tout nouveau mode de jeu, sobrement intitulé FC: The Grounds, aura lieu dans la foulée de l'annonce principale, répondant ainsi aux nombreuses attentes.

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Il s'agit d'un monde ouvert ambitieux qui offrira aux joueurs du monde entier la possibilité d'explorer un vaste environnement virtuel, de socialiser avec d'autres passionnés et de s'affronter lors de matchs nerveux en format cinq contre cinq, reprenant les mécaniques du mode Rush.

Avec un FC 26 qui a relativement déçu, et potentiellement moins fonctionné que les épisodes précédents, puisque EA a très peu partagé de statistiques concernant le nombre de joueurs ou les ventes, ce qui est contraire à ses habitudes, nul doute que les joueurs seront attentifs quant aux changements annoncés. Avec une concurrence qui s'intensifie, avec la sortie de GOALS par exemple, les développeurs se doivent de proposer un jeu de qualité.