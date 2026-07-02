FC 27 pourrait déjà dire adieu à l'une des dernières nouveautés de la licence

Alors que FC 26 a eu des difficultés à séduire, Electronic Arts prépare le retour de sa franchise avec pas mal de nouveautés. L'une d'elles pourrait être la suppression d'un mode ajouté il y a trois ans seulement.

Si Electronic Arts avait su exploser les records avec FIFA puis EA SPORTS FC, le dernier épisode en date semble montrer la lassitude de la communauté, qui souhaite de nouvelles choses et un gameplay moins basé sur la vitesse. C'est pourquoi FC 27 pourrait appliquer de nombreux changements, pour concentrer l'énergie des joueurs sur l'essentiel et supprimer ce qui a moins fonctionné, avec d'autres ajouts attendus.

Déjà la fin du mode Rush ?

Selon les informations exclusives partagées par l'initié DetectiveFUT, une source généralement très bien informée sur les coulisses du studio, le mode Rush vivrait ses dernières heures au sein d'Ultimate Team.













Cette nouvelle a de quoi surprendre, puisque cela fait à peine trois ans que ce mode en 5v5 a été ajouté. S'il n'est pas le plus populaire, son aspect rapide et les nombreux défis liés en faisant un rendez-vous important pour les joueurs. Le mode Rush, à l'instar du mode Volta, pourrait donc très vite disparaître.

Un mode Ultimate Team repensé ?

Cela pourrait permettre aux développeurs d'éviter que les joueurs se dispersent, et ne pas les perdre trop tôt. Aujourd'hui, pour valider tous les défis et tenter d'obtenir toutes les récompenses, l'investissement en temps et pharaonique, ce qui en décourage plus d'un. En supprimant un mode de jeu, les développeurs pourraient offrir aux joueurs une expérience moins dense, avec des récompenses plus faciles à récupérer, ce qui pourrait avoir l'effet inverse : la motivation à s'impliquer davantage.

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Rappelons également qu'un mode en monde ouvert sera proposé dans FC 27, lequel pourrait être très apprécié des joueurs. Nous n'avons toutefois que peu d'informations à son sujet, mais EA Sports devrait revenir vers nous très vite, avant la finale de la Coupe du monde.

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Dans tous les cas, nous devrions accueillir FC 27 à la fin du mois de septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.