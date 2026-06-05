FC 27 pourrait totalement bouleverser son système de récompenses

La franchise d'EA Sports s'apprête à vivre une petite révolution. Selon de récentes fuites, FC 27 pourrait revoir son système de récompenses de fin de match en intégrant des jetons, offrant une alternative concrète aux joueurs refusant de dépenser de l'argent réel dans Ultimate Team.

Les habitués du mode Ultimate Team le savent bien, terminer une rencontre n'a jamais été particulièrement lucratif. Depuis plusieurs années, les récompenses de fin de match se résument à une maigre poignée de crédits, une somme totalement dérisoire face aux centaines de milliers, voire aux millions, qui sont nécessaires pour s'offrir les meilleures cartes sur le marché des transferts. Farmer les matchs n'est donc plus une activité rentable en soi. Mais les choses pourraient radicalement changer avec FC 27.

L'arrivée des jetons comme récompense de match

Selon les informations récemment partagées par le célèbre informateur FIFA_Romania sur les réseaux sociaux, EA Sports envisagerait d'intégrer des jetons directement dans les récompenses de fin de match dans FC 27. Ce système de jetons, introduit avec succès dans FC 26 lors de la campagne Festival of Football, permet jusqu'à présent d'obtenir des récompenses en complétant des défis de création d'équipes, en validant des objectifs spécifiques ou en participant à divers modes de jeu.

We could see Tokens as Match Rewards coming in FC 27👀



✅ Earn Tokens just by playing matches

✅ More ways to progress

⚠️ EA also confirmed there would likely be an upper limit



thoughts about token system so far? https://t.co/6M5AAVkAb7 pic.twitter.com/4BleawwYKq — FifaTradingRomania (@fifa_romania) June 4, 2026

En basculant cette mécanique très appréciée vers les récompenses de match classiques, les développeurs offriraient enfin une véritable raison d'enchaîner les rencontres. Jouer un simple match deviendrait alors une méthode viable et motivante pour accumuler de la monnaie d'échange. Cela permettrait aux joueurs de débloquer des packs exclusifs ou des joueurs spéciaux sans avoir la moindre obligation de dépenser de l'argent réel pour renforcer leur effectif.

Des limites strictes pour préserver l'économie du jeu

Toutefois, l'éditeur américain ne compte pas laisser la porte grande ouverte aux abus et à une inflation incontrôlable. Les fuites indiquent qu'une limite très stricte serait imposée sur le nombre de jetons qu'un joueur pourrait accumuler.

Ce plafond global s'appliquerait à l'ensemble des jetons gagnés dans le jeu, et pas uniquement à ceux obtenus lors des récompenses de fin de match. Cette restriction vise avant tout à maintenir un certain équilibre dans l'économie complexe d'Ultimate Team, tout en récompensant l'assiduité quotidienne des passionnés.

Un contexte réglementaire de plus en plus tendu

Il est particulièrement intéressant de noter que cette refonte potentielle du système de récompenses intervient à un moment charnière pour EA Sports et l'industrie vidéoludique. L'entreprise est de plus en plus surveillée par les autorités concernant les mécaniques de son mode Ultimate Team, souvent assimilées à des jeux de hasard. Plusieurs pays ont d'ailleurs purement et simplement banni les packs de la boutique.

En Europe, la législation se durcit également de manière significative. Les récentes modifications de la classification PEGI feront passer FC 27 à une recommandation pour les joueurs de plus de seize ans, contre trois ans et plus pour l'édition précédente. L'introduction de ces jetons de match pourrait donc être une tentative stratégique d'EA Sports d'adoucir son modèle économique très critiqué, en offrant aux utilisateurs de nouvelles méthodes de progression entièrement gratuites, tout en tentant d'anticiper de futures régulations gouvernementales encore plus restrictives.

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Nous en saurons plus lorsque FC 27 sera révélé, durant le mois de juillet.