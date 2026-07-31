FC 27 : Découvrez la liste de tous les championnats sous licence officielle

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 juillet 2026 à 12h21
Si vous vous demandez quels sont les championnats qui seront officiellement présents dans FC 27, vous pouvez retrouver la liste dans notre article.
FC 27 : Découvrez la liste de tous les championnats sous licence officielle

Les licences officielles sont toujours importantes dans un FIFA (maintenant EA SPORTS FC), étant donné qu'elles permettent de retrouver un championnat tel qu'il l'est dans la réalité, avec les joueurs, le bon nom des clubs, les maillots et même une interface spéciale pour certains. Dans le passé, plusieurs joueurs, comme Neymar, n'étaient pas présents los de la sortie puisque leur championnat n'était pas disponibles.

Tous les championnats officiellement disponibles dans FC 27

Fort heureusement, FC 27 possède la majeure partie des licences pour exploiter les championnats majeurs en Europe et dans le reste du monde, pour augmenter l'immersion. Aucun changement particulier n'est à mentionner, étant donné que nous retrouvons le top 5 dans son ensemble, avec les divisions inférieures, mais aussi les autres ligues telles que la Liga Portugal, la Pro League belge ou l'Eredivisie, de quoi se lancer dans une carrière originale. Les championnats féminins sont toujours de la partie, tout naturellement.

Mais pour ne pas être perdu et avoir toutes les informations à votre disposition, nous vous listons ci-dessous tous les championnats qui seront disponibles officiellement dans FC 27, quel que soit le mode de jeu. Cette année, EA promet plus de 35 championnats.

  • Angleterre - Premier League
  • Angleterre - EFL Championship
  • Angleterre - EFL League One
  • Angleterre - EFL League Two
  • Angleterre - Barclays Women's Super League
  • Allemagne - Bundesliga
  • Allemagne - 2. Bundesliga
  • Allemagne - 3. Liga
  • Allemagne - Google Pixel Frauen-Bundesliga
  • Espagne - LALIGA EA SPORTS
  • Espagne - Segunda División
  • Espagne - Liga F
  • France - Ligue 1 McDonald's
  • France - Ligue 2
  • France - Arkema Première Ligue
  • Italie - Serie A Enilive
  • Italie - Serie B
  • États-Unis - MLS
  • États-Unis - National Women's Soccer League
  • Écosse - Scottish Premiership
  • Pays-Bas - Eredivisie
  • Portugal - Liga Portugal
  • Corée du sud - K League
  • Australie - A-League
  • Suède - Allsvenskan
  • Norvège - Eliteserien
  • Danemark - Superliga
  • Autriche - Bundesliga
  • Turquie - Süper Lig
  • Pologne - Ekstraklasa
  • Irlande - SSE Airtricity League Premier Division
  • Belgique - Pro League
  • Arabie Saoudite - Saudi Pro League
  • Suisse - Brack Super League
  • Inde - Indian Super League
  • Chine - Chinese Super League
  • Argentine - Liga Profesional de Futbol
  • Roumanie - Liga 1

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Les championnats continentaux (l'UEFA Champions League, l'UEFA Europa League, l'UEFA Europa Conference League et la CONMEBOL Libertadores) seront aussi de la partie. Un plus pour les amateurs du mode Carrière.

Electronic Arts a mis plusieurs années à obtenir toutes ces licences, ayant même perdu le droit de certains clubs, mais a tenu à les conserver pour EA SPORTS FC 27 malgré la fin du partenariat avec la FIFA. Grâce à cela, des milliers de joueurs sont officiellement présents pour le plus grand plaisir de la communauté, tout comme le logo des clubs et leurs maillots. De quoi permettre aux joueurs une belle immersion.

La sortie de FC 27 est prévue le 25 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez, par ailleurs, d'ores et déjà le précommander pour profiter de divers bonus exclusifs.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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