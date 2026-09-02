FC 27 accueille un nouveau stade français mythique

L'AS Monaco s'apprête à briller dans FC 27. Electronic Arts confirme l'intégration du mythique Stade Louis-II, offrant aux fans une immersion inédite dans l'enceinte monégasque. Une nouveauté qui renforce le réalisme du titre attendu pour septembre 2026.

Les amateurs de football virtuel et les supporters monégasques ont de quoi se réjouir. Electronic Arts vient d'officialiser une nouvelle qui va ravir les passionnés de la Ligue 1 en confirmant l'intégration du célèbre Stade Louis-II dans FC 27. Cette annonce marque une étape supplémentaire dans la quête de réalisme absolu menée par l'éditeur américain, désireux de proposer l'expérience la plus fidèle possible aux amoureux du ballon rond. L'enceinte mythique de la Principauté rejoint ainsi la longue liste des stades officiels disponibles dans la simulation sportive.

Une architecture unique fidèlement reproduite

Inauguré en 1985, le Stade Louis-II ne ressemble à aucun autre. Avec ses arches reconnaissables entre mille et sa conception si particulière, il est un véritable joyau architectural qui a abrité des rencontres mémorables du championnat français et des soirées européennes inoubliables, sans oublier son décor montagneux en arrière-plan. Les développeurs de chez Electronic Arts ont travaillé d'arrache-pied pour modéliser chaque détail de cette arène emblématique. Les joueurs pourront ainsi ressentir l'atmosphère si spéciale qui se dégage des tribunes monégasques, offrant une immersion totale lors des matchs à domicile de l'AS Monaco.

Il est d'ailleurs amusant de noter que l'éditeur avait savamment dissimulé un indice concernant cette nouveauté. En effet, les fans les plus attentifs avaient déjà pu apercevoir les contours du Stade Louis-II sur la jaquette de l'édition standard du jeu.

L'authenticité au cœur de la stratégie

Cette volonté de proposer des environnements toujours plus réalistes s'inscrit dans la ligne directrice de la franchise depuis son changement de nom. L'ajout de nouvelles enceintes sportives est crucial pour maintenir l'engagement de la communauté.

L'arrivée du Stade Louis-II dans EA SPORTS FC 27 reflète notre volonté de proposer aux fans une représentation toujours plus authentique du football et de ses lieux emblématiques. Avec son architecture unique, son histoire et les nombreux grands joueurs qui y ont évolué, le Stade Louis-II occupe une place particulière dans le paysage du football français. Nous sommes heureux de pouvoir le faire découvrir aux joueurs du monde entier dans EA SPORTS FC 27.

Ces mots de James Salmon, directeur du marketing des partenariats chez EA Sports, soulignent l'importance de ce partenariat. Le jeu promet de rassembler des milliers de joueurs professionnels issus de centaines de clubs, évoluant dans plus d'une centaine de stades à travers le monde.











Il rejoint donc le stade Vélodrome, le Groupama Stadium, le Parc des Prince et la Decathlon Arena, le stade Bollaert-Delelis et la Beaujoire.

Rendez-vous donc le 25 septembre, pour voir ce que vaut le gameplay de FC 27 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer avec une petite réduction.