FC 27 promet une véritable révolution visuelle sur PC

À quelques semaines de la sortie de FC 27, Electronic Arts dévoile les améliorations majeures de la version PC. Temps de chargement réduits, graphismes repoussant les limites et refonte des commandes sont au programme pour faire oublier les lacunes de l'édition précédente.

FC 27 arrive à la fin du mois de septembre, sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Si la licence tourne toujours très bien sur PC, elle souffre néanmoins de quelques lacunes par rapport au potentiel de ces machines, avec des temps de chargements parfois longs, des ralentissements et des graphismes qui peuvent être en deçà. EA Sports en est conscient et promet des changements pour FC 27, qui viennent d'être dévoilés.

Une expérience de lancement fluidifiée et repensée

L'un des reproches majeurs formulés à l'encontre du précédent opus concernait la lourdeur de son démarrage. Pour cette nouvelle édition, les développeurs ont revu leur copie afin de réduire considérablement la friction entre le lancement sur Steam et l'arrivée sur le terrain virtuel.











Le processus de démarrage affiche désormais moins de fenêtres et d'étapes de chargement. Selon les tests internes du studio, ces optimisations permettent de réduire les temps d'attente de près de moitié sur certaines machines. L'objectif est donc de pouvoir jouer, ce qui devrait être un vrai plus.

Des graphismes poussés à l'extrême et un contrôle total

Les possesseurs de machines haut de gamme vont pouvoir en prendre plein les yeux. FC 27 introduit un mode graphique sobrement baptisé Ultra amélioré. Cette option facultative, désactivée par défaut, permet de dépasser les réglages classiques pour privilégier une fidélité visuelle absolue.

En parallèle, le menu des paramètres s'enrichit d'un indicateur de mémoire vidéo très pratique. Lors de la modification de vos options visuelles, cet outil estime l'utilisation maximale prévue, vous offrant ainsi toutes les clés pour équilibrer fluidité et beauté graphique sans saturer votre matériel. De nouveaux préréglages font également leur apparition pour cibler spécifiquement les performances ou la qualité visuelle.

À lire également FC 27 ne corrigera pas ses défauts d'équilibrage immédiatement, et souhaite laisser le jeu vivre

Jouabilité au clavier et intégration Steam

Historiquement, la licence a toujours privilégié la manette. Cependant, cette année marque un tournant avec une refonte complète des commandes au clavier. Deux nouvelles dispositions par défaut, basées sur les touches ZQSD ou les flèches directionnelles, ont été imaginées pour rendre les mouvements plus naturels. Des raccourcis inédits facilitent également les ajustements tactiques en plein match.

L'aspect social n'est pas en reste. Fini le casse-tête pour inviter un contact qui ne possède pas de compte EA. Vos amis Steam sont désormais automatiquement synchronisés et disponibles via EA Connect. Il devient ainsi beaucoup plus rapide de lancer une partie en coopération ou de s'affronter en ligne.

L'équipe de développement insiste sur l'importance des retours des joueurs. Les problèmes de réactivité liés à une surcharge du processeur, souvent pointés du doigt l'an dernier, ont fait l'objet d'un travail d'optimisation spécifique.

Écouter vos expériences et comprendre ce qui compte le plus pour la communauté PC continue de guider nos changements, et nous nous engageons à améliorer constamment EA SPORTS FC sur PC.

À lire également FC 27 : Précommande, prix et détails des différentes éditions

Le rendez-vous est fixé au 25 septembre pour le lancement mondial de FC 27. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer avec une petite réduction.